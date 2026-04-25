Video | Daniel Muñoz anotó polémico gol en derrota de Crystal Palace ante Liverpool y fue abucheado

Por la fecha 34 de la Premier League se enfrentaron en Anfield Liverpool y Crystal Palace. Las Águilas, que actualmente se encuentran en el puesto número 13 de la liga, tenían que sumar puntos para asegurarse la permanencia en la categoría con antelación y no esperar a las últimas fechas. Por su parte, el equipo rojo de Merseyside debía sumar los 3 puntos, ya que la caída de Aston Villa ante Fulham le abrió la posibilidad de ser cuarto y posicionarse en puestos de clasificación a Champions League con solo ganar este partido. Los dirigidos por Arne Slot (Liverpool) y los jugadores de Oliver Glasner (Palace) saltaron al terreno de juego con esquemas tácticos diferentes: 4-3-3 para los locales, 3-5-2 para los visitantes. Crystal Palace hacía la tarea, no lo sufría e incluso llegó a generar peligro con pelotas paradas; sin embargo, tras un remate de Alexis McAllister que se convirtió en pase, al minuto 35 Alexander Isak marcó el 1-0 y condicionó a Crystal Palace a buscar el partido en territorio rival.

Al 40’ llegó el segundo gol de los Reds. Robertson aprovechó una contra manejada a la perfección por Curtis Jones y puso el 2-0 con el que finalizó el primer tiempo. Al segundo tiempo, Glasner tocó el equipo y sacó a Brennan Johnson por Jeremy Pino. Lea aquí: ¿La desconcentración castigó a Colombia? La autocrítica de Daniel Muñoz tras la derrota ante Croacia

La jugada de la polémica

Transcurridos 71 minutos de partido, se presentó la acción que es tendencia en Inglaterra y que involucra al colombiano Daniel Muñoz como protagonista. El arquero inglés, Freddie Woodman, le atajó un mano a mano al senegalés Ismaila Sarr. En la jugada, el guardameta hizo un mal movimiento que le afectó la rodilla y estuvo tendido en el gramado sin poder defender su arco; allí es donde el balón cae a Daniel Muñoz, quien mira la escena y aún así patea a portería.

Hay muchas interpretaciones para lo que sucedió; para algunos es válido y parte de la “viveza” del juego; para otros, no fue ético lo que hizo Daniel. Lo verídico es que el tanto subió al marcador y el árbitro, Andy Madley, no anuló la acción. Lea también: DIM, sin mucho entrenamiento, buscará el milagro de meterse a los playoffs ante Fortaleza, ¿a qué hora juegan? El Liverpool selló el compromiso al minuto 96, cuando el alemán Florian Wirtz le pegó de volea tras una asistencia de McAllister. 3-1 final en Anfield que posiciona al Liverpool en la cuarta posición de la Premier League con 58 puntos y al Crystal Palace en el puesto 13 con 43 unidades. Jefferson Lerma no sumó minutos.