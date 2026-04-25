Video | Daniel Muñoz anotó polémico gol en derrota de Crystal Palace ante Liverpool y fue abucheado

Por la fecha 34 de la Premier League se enfrentaron en Anfield Liverpool y Crystal Palace. Las Águilas, que actualmente se encuentran en el puesto número 13 de la liga, tenían que sumar puntos para asegurarse la permanencia en la categoría con antelación y no esperar a las últimas fechas. Por su parte, el equipo rojo de Merseyside debía sumar los 3 puntos, ya que la caída de Aston Villa ante Fulham le abrió la posibilidad de ser cuarto y posicionarse en puestos de clasificación a Champions League con solo ganar este partido.
Los dirigidos por Arne Slot (Liverpool) y los jugadores de Oliver Glasner (Palace) saltaron al terreno de juego con esquemas tácticos diferentes: 4-3-3 para los locales, 3-5-2 para los visitantes. Crystal Palace hacía la tarea, no lo sufría e incluso llegó a generar peligro con pelotas paradas; sin embargo, tras un remate de Alexis McAllister que se convirtió en pase, al minuto 35 Alexander Isak marcó el 1-0 y condicionó a Crystal Palace a buscar el partido en territorio rival.