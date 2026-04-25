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Video | Daniel Muñoz anotó polémico gol en derrota de Crystal Palace ante Liverpool y fue abucheado

Daniel Muñoz fue titular en la derrota de Crystal Palace 1-3 ante Liverpool en Anfield. El gol de los londinenses lo marcó de manera polémica el antioqueño. Vea aquí la jugada que es tendencia en Inglaterra.

  • Daniel Muñoz se perdió 9 partidos en la temporad por una lesión. En total ha jugado 24 partidos en Premier. FOTO: GETTY
    Daniel Muñoz se perdió 9 partidos en la temporad por una lesión. En total ha jugado 24 partidos en Premier. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Por la fecha 34 de la Premier League se enfrentaron en Anfield Liverpool y Crystal Palace. Las Águilas, que actualmente se encuentran en el puesto número 13 de la liga, tenían que sumar puntos para asegurarse la permanencia en la categoría con antelación y no esperar a las últimas fechas. Por su parte, el equipo rojo de Merseyside debía sumar los 3 puntos, ya que la caída de Aston Villa ante Fulham le abrió la posibilidad de ser cuarto y posicionarse en puestos de clasificación a Champions League con solo ganar este partido.

Los dirigidos por Arne Slot (Liverpool) y los jugadores de Oliver Glasner (Palace) saltaron al terreno de juego con esquemas tácticos diferentes: 4-3-3 para los locales, 3-5-2 para los visitantes. Crystal Palace hacía la tarea, no lo sufría e incluso llegó a generar peligro con pelotas paradas; sin embargo, tras un remate de Alexis McAllister que se convirtió en pase, al minuto 35 Alexander Isak marcó el 1-0 y condicionó a Crystal Palace a buscar el partido en territorio rival.

Al 40’ llegó el segundo gol de los Reds. Robertson aprovechó una contra manejada a la perfección por Curtis Jones y puso el 2-0 con el que finalizó el primer tiempo. Al segundo tiempo, Glasner tocó el equipo y sacó a Brennan Johnson por Jeremy Pino.

Lea aquí: ¿La desconcentración castigó a Colombia? La autocrítica de Daniel Muñoz tras la derrota ante Croacia

La jugada de la polémica

Transcurridos 71 minutos de partido, se presentó la acción que es tendencia en Inglaterra y que involucra al colombiano Daniel Muñoz como protagonista. El arquero inglés, Freddie Woodman, le atajó un mano a mano al senegalés Ismaila Sarr. En la jugada, el guardameta hizo un mal movimiento que le afectó la rodilla y estuvo tendido en el gramado sin poder defender su arco; allí es donde el balón cae a Daniel Muñoz, quien mira la escena y aún así patea a portería.

Hay muchas interpretaciones para lo que sucedió; para algunos es válido y parte de la “viveza” del juego; para otros, no fue ético lo que hizo Daniel. Lo verídico es que el tanto subió al marcador y el árbitro, Andy Madley, no anuló la acción.

Lea también: DIM, sin mucho entrenamiento, buscará el milagro de meterse a los playoffs ante Fortaleza, ¿a qué hora juegan?

El Liverpool selló el compromiso al minuto 96, cuando el alemán Florian Wirtz le pegó de volea tras una asistencia de McAllister. 3-1 final en Anfield que posiciona al Liverpool en la cuarta posición de la Premier League con 58 puntos y al Crystal Palace en el puesto 13 con 43 unidades. Jefferson Lerma no sumó minutos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue polémica la jugada de Daniel Muñoz?
Porque remató al arco cuando el portero rival estaba lesionado, lo que generó debate sobre si fue ético pese a ser legal.
¿El gol de Muñoz fue válido?
Sí. El árbitro consideró que no hubo infracción, ya que el juego no estaba detenido.
¿Qué dice el reglamento en estos casos?
El juego solo se detiene si el árbitro lo decide. Si no hay señal, la jugada sigue siendo válida.

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