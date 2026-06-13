Revelan las identidades de los otros cinco capturados junto a alias Chalá en Tolima

La noche del 12 de junio, en el peaje de Flandes, Tolima, en un operativo de la Policía Nacional, la Dijín y la Policía de Tolima detuvieron a seis personas a bordo de una camioneta Toyota.
Entre los capturados estaba Jhon Edinson Chala Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, señalado como el hombre que torturó y asesinó al periodista Mateo Pérez Rueda el pasado 7 de mayo en el municipio de Briceño, norte de Antioquia.
En el operativo también se registraron cuatro armas de fuego, más de 100 cartuchos, ocho proveedores, siete teléfonos celulares de alta gama, una camioneta y 33 millones de pesos en efectivo fueron incautados durante la diligencia.
Las capturas se produjeron en cumplimiento de una orden judicial por terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.