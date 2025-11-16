Última hora: Daniel Muñoz abandonó la concentración de la Selección Colombia por motivos familiares

Daniel Muñoz, considerado actualmente uno de los mejores laterales derechos del fútbol mundial, abandonó este domingo la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos.

Un día después del triunfo 2-1 de la Tricolor en el Chase Stadium de La Florida, y donde Muñoz fue suplente, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó a través de un comunicado que el defensor del Crystal Palace de Inglaterra dejaba el equipo. La Selección se prepara para enfrentar su último partido amistoso del año camino al Mundial de 2026, midiéndose ante Australia este martes a las 8:00 p.m. en el Citi Field de Nueva York.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”, señaló la entidad, sin ofrecer más detalles sobre la naturaleza de la situación.

Muñoz, de 29 años, ha sido una pieza clave en el esquema táctico del seleccionador, el argentino Néstor Lorenzo. Habitual titular, Daniel ha aportado solidez en defensa y proyección en ataque, contribuyendo de manera importante a la clasificación, por séptima vez en su historia, a una Copa Mundo.

“Aquí todos somos titulares”, había expresado el jugador paisa antes del compromiso ante Nueva Zelanda.

“Para mí, todo el cuerpo técnico y el grupo de jugadores, es muy importante poder cerrar esta doble fecha de la mejor manera posible con dos victorias. El trabajo que hemos venido haciendo hay que seguirlo demostrando junto con esa unión que nos ha llevado a estar en lo más alto. Creo que son dos partidos importantes ante rivales, que son dos selecciones mundialistas, así que hay que seguir demostrando lo que es Colombia, terminar el año con dos victorias e iniciar el próximo de la mejor manera”, agregó.

Gracias a su excelente rendimiento en el club inglés, el lateral ha sonado con fuerza para ser fichado por grandes equipos de Europa, incluyendo al F.C. Barcelona, el PSG y el Manchester City.

