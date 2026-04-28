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Llueven críticas al nuevo álbum Panini por su cantidad, valor, calidad y otros aspectos

En México y España denuncias jugadores que aparecen en las selecciones y que ya fueron descartados desde hace meses por lesiones.

  • Imágenes sobre las láminas del álbum Panini ya están circulando por las redes y tras el anuncio oficial los amantes del fútbol ya están buscando sus jugadores favoritos para llenar el tradicional álbum coleccionable. FOTO PANTALLAZO
    Imágenes sobre las láminas del álbum Panini ya están circulando por las redes y tras el anuncio oficial los amantes del fútbol ya están buscando sus jugadores favoritos para llenar el tradicional álbum coleccionable. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Algunos coleccionistas y especialistas han expuesto en redes sociales su descontento por el nuevo álbum Panini.

Uno de los cambios más notorios para esta edición es el salto en la cantidad total de láminas: 980, muy por encima de las 600 que solían componer colecciones anteriores. Este incremento responde a la ampliación del Mundial a 48 selecciones, lo que naturalmente exige mayor contenido.

Y es que la cantidad, unido al precio de cada lámina, hace pensar que completar el álbum podría costar alrededor de $690.000, sin contar las láminas repetidas, un factor inevitable en este tipo de colecciones y que complica aún más la tarea.

El sobre con 7 láminas tiene un costo de $5.000, valor que Panini ha defendido aduciendo que su política de precios ha sido relativamente baja en comparación con otros mundiales.

Otros usuarios mencionan que la calidad de las láminas no es la mejor; además, al solicitar la compra, les han dado como respuesta que llegará a finales de mayo, una fecha que muchos tildan de tardía para completar el álbum.

Algunos aficionados de países como México, por ejemplo, mencionan que el álbum tiene imágenes de jugadores que no harán parte de la plantilla, como el arquero Luis Ángel Malagón, quien quedó fuera del Mundial por una lesión grave.

Pero además de presencias de jugadores que no han hecho parte de los procesos con algunas selecciones, también se han denunciado casos de datos de futbolistas que aparecen en clubes en los que, no han jugado, o ya no están.

El álbum tiene además un componente digital y dos tipos de calidades con diferencia de precios para que los coleccionistas tengan las 48 selecciones que disputarán el Mundial de Norteamérica 2026.

Las críticas al álbum se han hecho desde países como España y México.

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