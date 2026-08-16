Cristiano Ronaldo anunció que su retiro está cerca: “es probablemente mi último año en el fútbol”

“Este es probablemente mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, dijo a Vogue, señalando que tiene “todo planificado” para su vida futura.

CR7, que lleva más de dos décadas en activo y siendo uno de los grandes nombres del fútbol, con 950 goles en su carrera de clubes y con su selección, admite que la retirada llegará “pronto”, en “uno o dos años”.

El astro portugués Cristiano Ronaldo , de 41 años, siente que está “probablemente” en su último año como futbolista profesional, según dijo en una entrevista con la revista Vogue publicada el domingo.

“Tengo muchas cosas que me mantienen ocupado, así que decir una sería difícil”, afirmó sobre en qué piensa ocupar el tiempo libre cuando se retire, citando los viajes y el pádel entre sus actividades favoritas.

“El fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenar el tiempo de varias maneras, no solo de una”, afirmó el exjugador de Manchester United, Real Madrid y Juventus.

En el inicio de esta semana, Cristiano Ronaldo se casó en una ceremonia íntima en Cascais (cerca de Lisboa) con su pareja, la influencer y modelo española Georgina Rodríguez.

“Quiero seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado. Al final y al cabo han sido 25 años con mucho sacrificio”, afirmó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Con Portugal, con quien conquistó la Eurocopa en 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, estuvo recientemente en el Mundial 2026, llegando hasta octavos de final.

Después de esa experiencia se dispone a reincorporarse al Al Nassr saudita, club en el que juega desde principios de 2023, para la nueva temporada de la Saudi Pro League.

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