Cristiano Ronaldo anunció que su retiro está cerca: “es probablemente mi último año en el fútbol”

El astro portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, siente que está “probablemente” en su último año como futbolista profesional, según dijo en una entrevista con la revista Vogue publicada el domingo.
CR7, que lleva más de dos décadas en activo y siendo uno de los grandes nombres del fútbol, con 950 goles en su carrera de clubes y con su selección, admite que la retirada llegará “pronto”, en “uno o dos años”.
“Este es probablemente mi último año en el fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, dijo a Vogue, señalando que tiene “todo planificado” para su vida futura.