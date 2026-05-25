Cristhian Mosquera se quedó sin el pan y sin el queso: no fue convocado por España para el Mundial

El defensor central colomboespañol, Cristhian Mosquera, no fue citado por Luis de la Fuente para la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Mosquera, de padres colombianos, parecía tener un lugar entre los 26 elegidos para representar al país ibérico en la cita de este año, esto por las últimas convocatorias a los partidos amistosos ante Egipto y Serbia.
Su nivel actual es bueno. Ganó la Premier League con el Arsenal rompiendo una racha de 22 años sin conseguirla y está en la final de la Champions League con los Gunners, pero para De la Fuente hay mejores opciones en la zona de zagueros. Los convocados del estratega español para esa posición fueron Aymeric Laporte, Marc Pubill, Pau Cubarsí y Eric García.