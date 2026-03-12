Golpe al contrabando en Barrio Colombia: Dian incautó mercancía por más de $15.500 millones

Las autoridades propinaron un duro golpe a las redes de comercio ilegal en Medellín. En un operativo liderado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía General de la Nación, se logró la aprehensión de un gigantesco cargamento de contrabando en el Barrio Colombia.

El valor comercial de los bienes retenidos en este sector de la capital antioqueña ascendió a $15.571 millones. La intervención se concentró en dos bodegas estratégicamente ubicadas en el mencionado barrio de la Comuna 14.

Según el reporte oficial de la Dian, las labores de investigación y perfilación de contenedores provenientes de Buenaventura permitieron rastrear la mercancía hasta estos puntos de acopio.

Tras ingresar a los inmuebles, la Dian descubrió una enorme variedad de artículos que no contaban con la documentación requerida para acreditar su ingreso legal al país.