Golpe al contrabando en Barrio Colombia: Dian incautó mercancía por más de $15.500 millones

La Dian incautó mercancía de contrabando por US$15.571 millones en Barrio Colombia, Medellín, tras allanar dos bodegas.

  • La Dian propinó un duro golpe a las redes de contrabando en Medellín. FOTO CORTESÍA DIAN
    La Dian propinó un duro golpe a las redes de contrabando en Medellín. FOTO CORTESÍA DIAN
  • Imagen del operativo de la Dian que derivó en millonarias aprehensiones. FOTO CORTESÍA DIAN
    Imagen del operativo de la Dian que derivó en millonarias aprehensiones. FOTO CORTESÍA DIAN
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Las autoridades propinaron un duro golpe a las redes de comercio ilegal en Medellín. En un operativo liderado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía General de la Nación, se logró la aprehensión de un gigantesco cargamento de contrabando en el Barrio Colombia.

El valor comercial de los bienes retenidos en este sector de la capital antioqueña ascendió a $15.571 millones. La intervención se concentró en dos bodegas estratégicamente ubicadas en el mencionado barrio de la Comuna 14.

Según el reporte oficial de la Dian, las labores de investigación y perfilación de contenedores provenientes de Buenaventura permitieron rastrear la mercancía hasta estos puntos de acopio.

Tras ingresar a los inmuebles, la Dian descubrió una enorme variedad de artículos que no contaban con la documentación requerida para acreditar su ingreso legal al país.

¿Cuál fue la mercancía incautada por la Dian en Barrio Colombia, Medellín?

En Barrio Colombia, las autoridades contabilizaron 137.340 unidades de confecciones, el rubro más fuerte de la incautación, junto con 12.230 unidades de juguetería.

Además de la ropa y los juguetes, los agentes hallaron 6.072 unidades de elementos de aseo, 2.856 suministros de oficina y 395 unidades de medicamentos. El conteo final incluyó otras 246.718 unidades correspondientes a diversos sectores comerciales.

Este resultado en Medellín formó parte de una ofensiva nacional que también tuvo eco en Bogotá, elevando el valor total de las aprehensiones del día a $16.321 millones.

Imagen del operativo de la Dian que derivó en millonarias aprehensiones. FOTO CORTESÍA DIAN
Imagen del operativo de la Dian que derivó en millonarias aprehensiones. FOTO CORTESÍA DIAN

Mientras que en la capital del país los operativos se centraron en el “contrabando técnico” de textiles en la localidad de Los Mártires, la acción en el Barrio Colombia destacó por el volumen físico de los bultos y la diversidad de sectores afectados. La Dian reiteró que estas intervenciones buscan salvaguardar las finanzas públicas y proteger a los comerciantes que cumplen con la ley.

¿Por qué estas medidas de la Dian?

La efectividad de este golpe en el Barrio Colombia pone de manifiesto la importancia de la inteligencia aduanera en los puertos y su seguimiento en las ciudades principales. Al no presentar las declaraciones de importación ni las facturas que soportaran su legalidad, la mercancía pasó a disposición de las autoridades competentes.

Con estas acciones, las instituciones enviaron un mensaje claro sobre el fortalecimiento de los controles en sectores estratégicos de Medellín, donde el flujo de contenedores y el almacenamiento de mercancía extranjera están bajo vigilancia, reiteró la Dian.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Dian
Contrabando
Medellín
Barrio Colombia
