“Medellín no para”: regresa Allianz 15K el 12 de julio y esta edición tendrá categoría de paraatletismo

Medellín se prepara para recibir nuevamente uno de los eventos atléticos destacados del calendario deportivo de la ciudad. El próximo 12 de julio se realizará la segunda edición de la carrera Allianz 15K Medellín, que reunirá a cuatro mil corredores entre atletas élite, aficionados y Para atletas.
La competencia es organizada por Allianz Colombia, aseguradora que anunció el regreso del evento bajo el lema “Medellín no para”, con el que busca reafirmar la importancia de la capital antioqueña y del departamento dentro de sus iniciativas deportivas y sociales.