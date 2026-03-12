“Medellín no para”: regresa Allianz 15K el 12 de julio y esta edición tendrá categoría de paraatletismo

Medellín se prepara para recibir nuevamente uno de los eventos atléticos destacados del calendario deportivo de la ciudad. El próximo 12 de julio se realizará la segunda edición de la carrera Allianz 15K Medellín, que reunirá a cuatro mil corredores entre atletas élite, aficionados y Para atletas. La competencia es organizada por Allianz Colombia, aseguradora que anunció el regreso del evento bajo el lema “Medellín no para”, con el que busca reafirmar la importancia de la capital antioqueña y del departamento dentro de sus iniciativas deportivas y sociales.

La carrera propone un recorrido de 15 kilómetros que atravesará algunos de los corredores viales más representativos de la ciudad, integrando distintos sectores urbanos.

Recorrido de la Allianz 15K Medellín 2026

El punto de partida estará ubicado en el Parque de Banderas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, mientras que la meta será en la Universidad EAFIT. Durante el trayecto, los corredores pasarán por vías estratégicas como la Avenida 70, la Avenida Colombia, la calle San Juan y la avenida Las Vegas, en un circuito diseñado para conectar distintos puntos de Medellín. La organización espera la participación de más de cuatro mil corredores, entre deportistas profesionales y aficionados, quienes participarán en una jornada que busca promover el deporte y los hábitos de vida saludable. En contexto: Carreras atléticas organizadas por la Gobernación de Antioquia y Comfenalco en todo el departamento fueron un éxito Hernán Vergara, gerente regional Antioquia y Eje Cafetero en Allianz Colombia, destacó el significado del evento para la ciudad. “Estamos profundamente orgullosos de traer nuevamente los quince kilómetros a Medellín. Esta carrera reafirma no solo nuestro compromiso con el bienestar y la salud integral de los antioqueños, sino también con el progreso de la ciudad y la región. En Allianz seguimos impulsando el deporte como un pilar de vida saludable, celebrando la inclusión, la confianza y el desarrollo sostenible en nuestro departamento”, afirmó.

Una carrera con categoría para atletas paralímpicos

Uno de los elementos distintivos de la Allianz 15K Medellín es la inclusión de la categoría Para atleta, que se mantiene gracias a la alianza con el Comité Paralímpico Colombiano (CPC). Esta entidad se encarga de inscribir a los deportistas con habilidades diferenciales que participarán en la competencia, lo que convierte al evento en una de las pocas carreras en el país con esta categoría dentro de su estructura oficial. La organización anunció una bolsa total de premios de 36 millones de pesos, que será distribuida de manera equitativa entre las categorías abierta —para mayores de 18 años— y Para atleta, tanto en la rama femenina como masculina. La premiación quedó definida de la siguiente manera: el primer lugar recibirá 6 millones de pesos, el segundo lugar obtendrá 4 millones y el tercer lugar recibirá 2 millones de pesos. Vea también: El año del running, o de ir consumiéndose a uno mismo La carrera también tendrá un componente ambiental. Un porcentaje de cada inscripción será destinado a la Fundación Allianz Colombia para impulsar el proyecto Ecosistema Allianz. Esta iniciativa se desarrollará entre 2025 y 2027 y busca recuperar cerca de siete hectáreas de bosque andino mediante la siembra de 4.508 árboles nativos en la Reserva Natural Orquídeas, ubicada en el municipio de Jardín, Antioquia. El objetivo del programa es contribuir a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de ecosistemas estratégicos en el departamento. La sostenibilidad también estará presente en la indumentaria de los corredores. La camiseta oficial de la competencia será elaborada por la marca deportiva Nike con fibras 100% de poliéster reciclado e incorporará tecnología Dri-FIT, diseñada para optimizar el desempeño deportivo.

Inscripciones para la Allianz 15K Medellín