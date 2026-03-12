Google Maps será casi un videojuego en el que podrá preguntarle a la IA

La inteligencia artificial en el servicio de navegación de Google va a ahorrar tiempo en las búsquedas de los usuarios, que ya no tendrán que revisar multitud de establecimientos y reseñas para encontrar la información que necesitan. Al menos esa es la apuesta del gigante tecnológico.

Esto se debe a la incorporación de ‘Pregunta a Maps’, una nueva función que permite buscar lugares concretos a través de preguntas formuladas en un formato conversacional, lo que amplía la forma de expresar las cuestiones.

Siga leyendo: Cristales de memoria, la tecnología que podría guardar información durante miles de años

Así, por ejemplo, se puede preguntar: “Mi teléfono se está quedando sin batería, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que hacer una larga fila para un café?” o “Voy al Gran Cañón, la Curva de la Herradura y las Dunas de Coral. ¿Recomiendas alguna parada en el camino?”, como explica Google en su blog.

Las respuestas reúnen indicaciones, tiempos estimados de llegada y consejos de expertos a partir de la información de más de 300 millones de lugares y las reseñas de la comunidad, que cuenta con más de 500 millones de colaboradores.

‘Pregunta a Maps’ ha empezado a implementarse este jueves en Estados Unidos e India, donde está disponible en la aplicación para Android e iOS. Google ha asegurado que próximamente estará también disponible en la versión de escritorio.

Lea aquí: ¿Seguridad o vigilancia? La demanda contra el gobierno de Trump por uso de IA en asuntos militares

Google Maps también trae una nueva experiencia de conducción con la nueva ‘navegación inmersiva’, que ofrece indicaciones de ruta de manera más realista sobre un mapa tridimensional, con información actualizada.

Esta actualización visual está impulsada por Gemini, que utiliza imágenes reales y actualizadas de Street View y fotos aéreas para generar un mapa más inmersivo, en el que también se ha añadido un zoom inteligente.

Google Maps también informará sobre las desventajas de las rutas alternativas, por ejemplo, si llevan más tiempo aunque tengan menos tráfico, e indicará en tiempo real las incidencias que surjan en el camino a partir de las contribuciones de la comunidad de colaboradores.

Le puede interesar: ¿Cómo usar su celular para protegerse de un paseo millonario? Tres funciones clave en Android y iPhone

La navegación inmersiva está disponible desde este jueves en Estados Unidos. Google ha indicado que se ampliará en los próximos meses a dispositivos iOS y Android elegibles, CarPlay, Android Auto y automóviles con Google integrado.