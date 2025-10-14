Con Montero y sin James, Colombia empata sin goles ante Canadá

La Selección Colombia tiene lista su formación titular para el amistoso frente a Canadá, y el once anunciado por Néstor Lorenzo no ha pasado desapercibido. El técnico argentino, que ha mostrado un estilo de juego sólido y una línea de continuidad con los hombres de confianza que le respondieron en Eliminatorias y Copa América, sorprendió con varios nombres que abren nuevas ilusiones y debates entre los aficionados.
El equipo formará con Álvaro Montero en el arco; una defensa compuesta por Andrés Román, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica; en el mediocampo estarán Juan Portilla y Richard Ríos como volantes de equilibrio, con Juan Fernando Quintero como conductor del juego. En el frente de ataque, la velocidad y el desequilibrio serán protagonizados por Jaminton Campaz, Luis Díaz y Juan Camilo “Cucho” Hernández.
Puede leer: Medio millón de habitantes y una Liga de 100 equipos: así se gestó la histórica clasificación de Cabo Verde a Norteamérica 2026