Los jugadores que convoco Atlético Nacional para el amistoso contra Cruz Azul

Atlético Nacional, actual líder de la Liga Betplay 1-2026, dio a conocer los nombres de los jugadores con los que encarará su próximo reto fuera del país: el amistoso contra Cruz Azul de México.

El equipo paisa, que viene de vencer 3-0 a Internacional de Bogotá en juego correspondiente a la fecha 13 del certamen colombiano, se medirá al club mexicano este miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California, Estados Unidos, donde el estratega Diego Arias tendrá la posibilidad de seguir afinando detalles en su nómina.

Uno de los hombres que no hace parte de la nómina es el arquero antiqueño Kevin Castaño, al parecer porque aún no tiene visa norteamericana.

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Tampoco estará el guardavallas David Ospina, quien fue convocado a la Selección Colombia para los amistosos contra Croacia, este jueves a las 6:30 p.m., y Francia, el domingo 29 desde las 3:00 p.m. A la vez no viajaron Juan Manuel Zapata, Juan Bauzá, William Tesillo, Milton Casco ni Chicho Arango, este último quien se recupera de una luxación de clavícula.

Entre los convocados se destacan hombres como Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona y Alfredo Morelos.

Arqueros

Harlen “Chipi Chipi” Castillo

Edimer Zea (Juvenil de la cantera)

Defensas

Fabio Martínez

Simón García

César Haydar

Róbinson García

Samuel Velásquez

Cristian Uribe

Volantes

Felipe Marín

Jorman Campuzano

Elkin Rivero

Jesús Chinchía

Edwin Cardona

Juan Manuel Rengifo

Delanteros

Alfredo Morelos

Dairon Asprilla

Marlos Moreno

Eduard Bello

Nico Rodríguez

Andrés Sarmiento