Transportadores aseguran que los ocho días de paro minero en Bajo Cauca les generaron pérdidas por $3.000 millones diarios

Los bloqueos del paro minero en Caucasia tienen en crisis a los transportadores de carga, principalmente los que llevan y traen mercancías entre la Costa Atlántica y el centro del país. Esto se debe a los sobrecostos generados por el tiempo que los automotores deben permanecer estacionados o por los desvíos que deben hacer para que la mercaderías llegue a su destino.
Desde la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) señalaron que estas restricciones han llevado a sobrecostos operativos insostenibles, pérdidas económicas acumuladas y al aumento del riesgo en la seguridad de los conductores.
Felipe Muñoz, director de esta entidad, explicó que son más de 1.500 vehículos de carga los afectados por estos bloqueos, lo que representa pérdidas cada día, solo en gastos operativos, por 3.000 millones de pesos.