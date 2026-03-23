“Ese monstruo pasó por encima mío y cayó en el lote de atrás”: testigo habla del accidente de avión de la FAC

Cuando se encontraba trabajando en su terreno, un fuerte estruendo acabó con la calma de la vereda Brisas de Caucaya, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Al otro lado de su predio ocurrió el accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que transportaba a 125 militares.
“Yo estaba en mi parcela trabajando y escucho ese ruido tan tremendo. Cuando ese avión cayó detrás de la montaña, eso sonó muy feo”; relató Carlos Julio Valderrama, residente de la vereda ubicada a ocho minutos del casco urbano de esta población del Putumayo, en el sur del país.