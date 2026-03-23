Como algo inédito, Gobierno Nacional y gobernador de Antioquia se pusieron de acuerdo en no permitir paro minero en el Bajo Cauca

Unidos por una misma causa. El Gobierno Nacional de Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por primera vez se ponen en sintonía con una misma finalidad: levantar el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba tras ocho días de bloqueos y desmanes.
A través del ministro del Interior, Armando Benedetti, el gobernador cuenta con el apoyo de la Presidencia para tomar medidas contra los bloqueos en la vía a la Costa Atlántica y así evitar afectaciones a la economía nacional, en medio de unas protestas que ya están generando pérdidas millonarias tanto en Caucasia, epicentro de las protestas, como en todo el país.