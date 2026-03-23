Como algo inédito, Gobierno Nacional y gobernador de Antioquia se pusieron de acuerdo en no permitir paro minero en el Bajo Cauca

Unidos por una misma causa. El Gobierno Nacional de Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por primera vez se ponen en sintonía con una misma finalidad: levantar el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba tras ocho días de bloqueos y desmanes. A través del ministro del Interior, Armando Benedetti, el gobernador cuenta con el apoyo de la Presidencia para tomar medidas contra los bloqueos en la vía a la Costa Atlántica y así evitar afectaciones a la economía nacional, en medio de unas protestas que ya están generando pérdidas millonarias tanto en Caucasia, epicentro de las protestas, como en todo el país.

“Por esto y otros hechos de terror: ataques a la misión médica, confinamientos a la población civil, restricción y bloqueo de vías, quema de vehículos, desabastecimiento de gas en Nechí - producto del paro minero en el Bajo Cauca- se decidió en PMU, con autoridades nacionales y departamentales, el uso legal y legítimo de la fuerza, tras haber agotado las opciones de diálogo”, señaló Rendón a través de sus redes sociales. Entérese: Manifestantes del paro minero en el Bajo Cauca levantaron bloqueos por tres horas para agilizar la operación retorno Esto provocó que sobre las 5:00 de la tarde comenzaran los desmanes en Caucasia, puesto que los mineros pretendían retomar el bloqueo a esa hora y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) se los impidió, provocando disturbios. Los manifestantes quemaro dos camiones.

Así mismo, desde la Mesa Minera que está liderando estas protestas indicaron que los acuerdos a los que se habían llegado previamente quedan cancelados, puesto que les incumplieron el acuerdo de que ellos levantaban los bloqueos de 1:00 a 4:00 p.m. para agilizar la operación retorno y después que cerraban la vía dos horas y permitían la circulación la media hora siguiente. Le puede interesar: Gobernación denuncia intimidaciones a ambulancias y quema de vehículos por paro minero en Antioquia “En el marco de la mesa de negociación se establecieron acuerdos claros entre el Gobierno Nacional y la Mesa Minera, con la participación de múltiples entidades del orden nacional, territorial y organismos de control. Estos compromisos han sido incumplidos por parte del Gobierno Nacional”, señalaron en un comunicado.