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Conmebol recordó, con emotivo mensaje, natalicio de Miguel Calero, el arquero vallecaucano que dejó huella en México y Selección Colombia

El guardameta falleció el 4 de diciembre de 2012 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

  • Conmebol rindió un homenaje a Miguel Calero, en el día de su natalicio. El arquero de la Selección Colombia murió en diciembre de 2012. FOTO EL COLOMBIANO
    Conmebol rindió un homenaje a Miguel Calero, en el día de su natalicio. El arquero de la Selección Colombia murió en diciembre de 2012. FOTO EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La Conmebol publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje, recordando al arquero vallecaucano Miguel Calero, quien nació el 14 de abril de 1971 y falleció el 4 de diciembre de 2012, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

“Un arquero que será recordado por siempre”, publicó Conmebol con una imagen de Miguel Calero vistiendo los colores de la Selección Colombia, con la cual disputó 55 partidos, estuvo en el Mundial de Francia 98, en seis copas América, siendo muy destacado en la disputada en 2001 en la que Colombia se consagró como campeona, siendo suplente de Óscar Córdoba.

También le puede interesar: Miguel Calero, una vida en imágenes

Estuvo en la Copa de Oro 2000 y se retiró tras la Copa América de 2007. Pero su regreso a la Selección se dio en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, siendo suplente de Agustín Julio.

Dejó huella en Deportivo Cali, Pachuca, Atlético Nacional y Selección Colombia

También hizo parte de la Selección Colombia que estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En clubes, Calero hizo parte del Sporting de Barranquilla, Deportivo Cali, Atlético Nacional y Pachuca, donde es catalogado como ídolo, y dónde jugó 352 partidos de Liga, y ganó cuatro torneos locales y cinco internacionales, como Copa Sudamericana y de Copa de Campeones de Concacaf.

Aunque era arquero, Calero tuvo entre sus cifras también tres goles, logrados con el Deportivo Cali (dos, uno de media distancia y otro de volea) y uno más con Pachuca (de cabeza) ante Jaguares de Chiapas, por la Liga local.

Hay que recordar que Calero tuvo una trombosis venosa en el brazo izquierdo, y fue operado en Estados Unidos, pero luego, abandonó las canchas el 29 de septiembre de 2011 por las consecuencias que le dejó ese episodio médico.

Luego, el 25 de noviembre de 2012 Miguel Calero se despertó y advirtió a sus hijos que no le respondía el lado izquierdo del cuerpo, por eso lo llevaron a la clínica dónde sufrió un infarto cerebral a causa de una embolia en el hemisferio derecho. Desde ese día estuvo internado hasta el 4 de diciembre cuando se dio su deceso por un paro cardiorrespiratorio.

El 5 de diciembre el cuerpo sin vida de Miguel Calero fue llevado al estadio Hidalgo donde los hinchas de Pachuca le rindieron un homenaje.

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