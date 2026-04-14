Conmebol recordó, con emotivo mensaje, natalicio de Miguel Calero, el arquero vallecaucano que dejó huella en México y Selección Colombia

La Conmebol publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje, recordando al arquero vallecaucano Miguel Calero, quien nació el 14 de abril de 1971 y falleció el 4 de diciembre de 2012, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

“Un arquero que será recordado por siempre”, publicó Conmebol con una imagen de Miguel Calero vistiendo los colores de la Selección Colombia, con la cual disputó 55 partidos, estuvo en el Mundial de Francia 98, en seis copas América, siendo muy destacado en la disputada en 2001 en la que Colombia se consagró como campeona, siendo suplente de Óscar Córdoba.

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Estuvo en la Copa de Oro 2000 y se retiró tras la Copa América de 2007. Pero su regreso a la Selección se dio en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, siendo suplente de Agustín Julio.