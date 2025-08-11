El TAS confirma la sanción contra el Crystal Palace de Muñoz y Lerma: jugarán Conference League

Crystal Palace perdió su recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por infringir las reglas de la UEFA referentes a la multipropiedad y tendrá que disputar la próxima temporada la Conference League, anunció la institución con sede en Lausana.
El club londinense, flamante vencedor el domingo de la Community Shield tras derrotar en los penales a Liverpool, se había clasificado para la Europa League como ganador de la FA Cup la temporada pasada.
Lea también: Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, campeones en Inglaterra; su equipo venció al Liverpool en la Community Shield