En 2018, en medio de cuestionamientos por su escasa experiencia como DT, se hizo cargo de la selección de Messi golpeada por la caída en octavos en el Mundial de Rusia.

“No me sorprendió que aceptara. Coraje siempre le sobró, desde chiquito. Nunca le tuvo miedo a los desafíos. Pero sí me dolieron las críticas despiadadas sin todavía haberlo dejado trabajar. Él un día me dijo: ‘Con trabajo se va a resolver’. Bueno, no se equivocó“, lanza Beto. Tres años después, la selección puso fin a 28 años de sequía tras alzar la Copa América 2021 en Brasil.

“Humildad de los genios”

Cada vez que puede Scaloni regresa a su pueblo a visitar a sus padres con problemas de salud. Allí, donde todo cierra a la hora de la siesta, su hobby es andar en bicicleta. Se presta a fotos y autógrafos. Apoya el club familiar de su infancia.