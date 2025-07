“¡Quién demonios viste a su chico como una chica! ¡Qué cojones son estos padres! Él es un chico que pronto será hombre, ¿por qué vestirlo o dejar que se vista como una chica?”, era uno de los comentarios. “Todavía hay tiempo de recuperar a tu hijo. No te rindas con él. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida”, escribieron.

No todo era malo, en otros comentarios felicitaron a los adultos por permitir que un menor elija ser la persona que quiera, puesto que para ellos es una manera de demostrar afecto. “Felicidades por ser un padre que respeta y apoya a su hijo”-“Estoy aquí para felicitar no solo a tu hijo, sino también a ti como gran ejemplo de padre. ¡Los mejores deseos para esta hermosa familia!”- « ¿Es niña? ¿Es niño? Que más da. Es feliz, le hacen feliz, se siente feliz. ¿Qué importa su género? Ojalá que el mundo no sea tan cruel y sienta que encaja al 200%»-.

Entérese: “Bienvenido a tu casa, Juanfer”: River Plate oficializó el regreso de Quintero tras su paso por América, ¿fidelidad o inestabilidad del jugador?

El exfutbolista de Atlético Nacional, Juan Pablo Ángel, tiene un hijo que canta, compone y baila. Gerónimo es reconocido en Colombia por su participación en el programa La Voz Kids. Lo más sorprendente para muchos es que este joven compartió en el set de El Desafío 2025 que es abiertamente homosexual y, que sus padres le han brindado el apoyo necesario en su orientación sexual.