Lo que debería saber del arroz y una paella fácil

Hace años se acostumbraba lavar el arroz porque lo vendían en graneros y tiendas, cuando se medía en puchas y venía con insectos, arena y muchas impurezas. Hoy gran parte de los que se compran en el mercado no necesitan lavarse. Lo que si puede funcionarle muy bien es dejarlo toda la noche en remojo en la nevera con agua suficiente que doble su volumen y tapado para que no se fermente. Al día siguiente el arroz habrá absorbido toda el agua y crecerá más cuando lo prepare.

El arroz se multiplica por 3: una libra de arroz crudo, son 3 libras de arroz cocido. Una taza pesa alrededor de 200g. Con tantos años trabajando en esto he podido estimar que una mujer antioqueña promedio se come entre 100 y 150g de guarnición y un hombre alrededor de 200g. Pero en general, una taza o una taza y media de arroz le funcionan bien como acompañante a una familia de 4. Cuando es plato principal debe calcular una taza de arroz crudo para cada dos personas porque la porción debería ser entre 250 y 300g.

En casi todas partes el arroz se prepara muy distinto a como lo hacemos aquí. No se mide el agua que debe ser al clima, el aceite se echa al principio, se revuelve todo el tiempo y se deja en alto hasta el final. En mis cursos los preparamos así y la gente no lo puede creer porque contradice todo lo que nos enseñaron, pero lo lindo del oficio es que nadie tiene la fórmula perfecta.

Arroces de ensamble: no son recetas, más bien un concepto súper interesante que le va permitir preparar muy fácil, arroces criollos y del mundo sin los riesgos que implica no conocer las técnicas, porque es fácil, por ejemplo, que, si se pone a hacer paella sin dominarla, los mariscos salgan pasados de cocción, el pollo crudo y la costilla sudada, como me la he comido muy maluca varias veces.

Le puede interesar: Este pescado está rico porque no sabe a pescado: salmón, trucha y tilapia

Un plato de ensamble implica unir ingredientes cocinados por aparte. Una vez definido el tipo de arroz que quiere hacer, la clave está en la selección de los ingredientes y las técnicas con que va a preparar cada uno.

Mise en place, la clave: una expresión de la culinaria francesa que significa “poner en su lugar”. Se refiere al alistamiento de ingredientes y utensilios para preparar un plato. La planeación es la clave para la operación de un restaurante en un mundo en que la gente está sentada en la mesa esperando que usted se atrase para acabarlo en las redes. Le permite cocinar rápidamente sin perder calidad, tener más control y sobre todo poder trabajar relajado, muy importante para que todo quede rico.