Adolescencia, el Juego del Calamar y el documental de Karol G, lo más visto en Netflix en 2025; así va la lista

Series como Orange is the New Black, Ozark y La casa de papel superaron los 100 millones de horas vistas en la primera mitad de 2025. Películas como Alerta roja, Leo y Superheroicos tuvieron más de 20 millones de vistas cada una.

Las series populares siguen llegando desde Reino Unido. Adolescencia fue la serie más vista, con 145 millones de vistas, y el público también disfrutó de otras series como Me haces falta (58 millones), Black Mirror temporada 7 (31 millones) y Dept. Q temporada 1 (25 millones).

Los programas de habla no inglesa siguen teniendo gran repercusión, ya que representan 10 de las 25 series más vistas en la primera mitad del año.