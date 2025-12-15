Así avanza la búsqueda del nuevo técnico en Nacional: entre el regreso de un ídolo y la apuesta internacional

Atlético Nacional atraviesa un momento de definiciones cruciales. Con la mirada puesta en el 2026 y la necesidad de recuperar el protagonismo perdido en el rentado local e internacional, la junta directiva trabaja a contrarreloj para definir quién asumirá las riendas del equipo profesional. En el horizonte aparecen dos nombres con perfiles opuestos, pero que representan las dos visiones que hoy se debaten en el club: la experiencia ganadora de Reinaldo Rueda y la frescura táctica del español Ángel López.
Para la dirigencia y la hinchada, no hay duda: la prioridad absoluta sigue siendo Reinaldo Rueda. El estratega vallecaucano, artífice de la segunda Copa Libertadores del club en 2016, aterrizó recientemente en el país, lo que encendió la ilusión.