¡Invaden Italia! Los 7 colombianos que brillarán en la Serie A que comienza este sábado

La Serie A de Italia, uno de los torneos más prestigiosos del fútbol europeo, abre sus puertas este sábado y contará con una destacada presencia de jugadores colombianos que, entre experiencia, juventud y nuevas ilusiones, buscarán dejar huella en la temporada 2025/2026.
Uno de los nombres más reconocidos es el de Duván Zapata, quien iniciará su decimocuarta temporada en el fútbol italiano. El delantero vallecaucano, que ha defendido los colores de Napoli, Udinese, Sampdoria y Atalanta, afrontará su tercer año en el Torino. En su palmarés con el club granata figuran la Copa Italia y la Supercopa de 2014, títulos que lo convirtieron en referente. Zapata tendrá su estreno el lunes, a la 1:45 p.m. hora colombiana, nada menos que frente al Inter, uno de los rivales más poderosos de la liga.