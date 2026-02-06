EPM invierte $1,1 billones para inmensa modernización de subestaciones en Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) adelanta una de las mayores modernizaciones de subestaciones de energía en el país, con una inversión superior a los $1,1 billones, entre 2020 y 2030, destinada a fortalecer la calidad del servicio eléctrico en Antioquia.

El ambicioso plan, que se ejecuta en las nueve subregiones del departamento, busca preparar la red eléctrica para responder a los retos actuales y futuros como la situación actual en el Urabá con las lluvias donde varios municipios se vieron impactados, además de otros aspectos como la integración de energías renovables, el crecimiento de la movilidad eléctrica y el aumento sostenido en la demanda de energía.

Le puede interesar: ¡Qué bien! 30 colegios rurales de Antioquia ya tienen acceso a agua potable

“Este plan estratégico permitirá responder a las necesidades actuales y futuras del territorio y de la comunidad, apoyar el desarrollo económico y social de Antioquia y asegurar la operación eficiente del sistema eléctrico”, señaló Esteban Duque Franco, gerente de Transmisión y Distribución de Energía de EPM.