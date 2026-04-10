Agenda de futbolistas colombianos en el exterior este fin de semana: Juegan Díaz, Suárez y Arias, ¿actuará James?

Las principales figuras colombianas presentes en el fútbol europeo se encuentran, junto a sus equipos, en un momento crucial de la temporada. Las ligas más importantes del viejo continente entran en su etapa de definición, mientras que en este lado del mundo empiezan a despuntar los torneos locales.
Luis Díaz y el Bayern Múnich visitan este sábado 11 de abril al St. Pauli (11:30 a.m.), un partido para confirmar el liderato en la Bundesliga y romper el récord de 101 goles en una temporada de liga local. Actualmente el Bayern tiene 100 tantos marcados. Es probable que el técnico belga Vincent Kompany no ponga el onceno titular en busca de darle descanso para el partido de vuelta de cuartos de final en la Champions League ante el Real Madrid, el miércoles 15 de abril.