Colombia asciende en el ranking FIFA y está a 4 posiciones de ser cabeza de serie del Mundial

La Selección Colombia cerró con broche de oro su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Después de golear a Bolivia en Barranquilla (3-0), la Tricolor se despachó con un contundente 6-3 en Maturín frente a Venezuela, un resultado que no solo consolidó su tercera posición en la tabla clasificatoria, sino que también tuvo repercusión inmediata en el escalafón mundial. De acuerdo con el portal especializado Football-Ranking, que actualiza en tiempo real la clasificación de selecciones, Colombia sumó 12,65 puntos, cifra suficiente para desplazar a México de la decimotercera casilla. Se trata de un avance significativo que confirma el buen momento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que cerró la Eliminatoria con paso firme y en medio de un optimismo creciente de cara a la cita mundialista.

Sin embargo, la noticia no se limita a la Tricolor. En la parte alta del ranking se dará un cambio trascendental: Argentina dejará de ser líder mundial, cayendo al tercer lugar detrás de España y Francia, que serán los nuevos ocupantes del podio. Otra potencia afectada es Alemania, que también cedió terreno y abrió una pequeña ventana de esperanza para que selecciones como Colombia reduzcan diferencias. Aunque la posibilidad de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 todavía parece lejana, el panorama no deja de ser alentador. De los 12 equipos que estarán en el bombo 1, tres lugares estarán ocupados automáticamente por los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, lo que deja solo nueve cupos disponibles para los mejores clasificados en el ranking FIFA. Con este contexto, la Selección Colombia deberá mantener la regularidad en los partidos amistosos programados para octubre, donde sumar puntos será clave y, al mismo tiempo, esperar que sus rivales directos cedan terreno. La actualización oficial del ranking se conocerá el 17 de septiembre, cuando la FIFA publique los movimientos tras los encuentros disputados en todas las confederaciones.