Colombia reaccionó en el Sudamericano Sub-17: venció a Chile y es segunda en su grupo

El equipo dirigido por Freddy Hurtado volvió a mostrar dificultades en el primer tiempo. A la Tricolor le costó generar juego, tuvo pocas ideas en ataque y se vio incómoda ante un rival ordenado. Sin embargo, cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, apareció la oportunidad que cambió el partido: un penalti que José Escorcia transformó en gol para darle la ventaja a Colombia.

La Selección Colombia Sub-17 se recuperó en el Sudamericano de Paraguay 2026 al vencer 1-0 a Chile, un resultado que le permitió acomodarse en la tabla tras el empate sin brillo ante Ecuador en su debut.

No obstante, se encontró con una gran actuación del arquero chileno Vicente Villegas, quien evitó que la diferencia fuera mayor y mantuvo con vida a su selección hasta el final.

Para la segunda parte, el panorama fue distinto. Con el marcador a favor, Colombia ganó confianza, se soltó en el campo y asumió el control del juego. La Tricolor dominó las acciones y generó varias oportunidades claras para ampliar la ventaja.

Con este triunfo, Colombia llegó a cuatro puntos y se ubicó en la segunda posición del grupo, solo por detrás de Ecuador, que venció 2-1 a Uruguay.

El resultado le da aire al equipo de Hurtado, que ahora afrontará un reto clave en la siguiente jornada cuando enfrente a Uruguay este jueves a las 3:00 p. m., en un duelo que puede encaminar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Mientras tanto, la fecha continuará este miércoles con los partidos entre Bolivia y Perú (3:00 p. m.) y Venezuela frente a Argentina (6:00 p. m.), en una jornada que puede seguir moviendo la tabla del Sudamericano Sub-17.

Colombia mostró dos caras en el compromiso: una inicial con pocas ideas y otra más dinámica tras el descanso, lo que deja en evidencia que el equipo aún está en proceso de consolidación. La capacidad de reacción, sin embargo, es una señal positiva de cara a los partidos decisivos.

Otro aspecto a destacar fue la solidez defensiva en el complemento, donde la Tricolor logró controlar mejor los avances de Chile y sostuvo la ventaja sin mayores sobresaltos, algo clave en torneos cortos como este.

Ahora, el duelo ante Uruguay se presenta como una verdadera prueba de carácter. Una victoria podría dejar a Colombia muy cerca de la clasificación, mientras que un tropiezo volvería a apretar la lucha en un grupo que se mantiene parejo.