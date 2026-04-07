Colombia reaccionó en el Sudamericano Sub-17: venció a Chile y es segunda en su grupo

La Selección Colombia Sub-17 se recuperó en el Sudamericano de Paraguay 2026 al vencer 1-0 a Chile, un resultado que le permitió acomodarse en la tabla tras el empate sin brillo ante Ecuador en su debut.
El equipo dirigido por Freddy Hurtado volvió a mostrar dificultades en el primer tiempo. A la Tricolor le costó generar juego, tuvo pocas ideas en ataque y se vio incómoda ante un rival ordenado. Sin embargo, cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, apareció la oportunidad que cambió el partido: un penalti que José Escorcia transformó en gol para darle la ventaja a Colombia.