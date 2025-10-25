x

Clásico Paisa promete espectáculo, goles y buen fútbol, cifras respaldan campañas de Diego Arias y Alejandro Restrepo

Nacional buscará el triunfo para confirmar su clasificación, DIM quiere seguir liderando la reclasificación. Aquí todos los detalles.

    Diego Arias técnico de Atlético Nacional y Alejandro Restrepo, entrenador del DIM con un gran presente en el bancos de sus equipos, llegan al clásico 340 con buenas cifras. FOTO CAMILO SUÁREZ Y MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez

Deportes

25 de octubre de 2025
bookmark

El estadio Atanasio Girardot volverá a ser el escenario donde se detiene el tiempo en Medellín. Este domingo, Atlético Nacional e Independiente Medellín disputarán el clásico 340, un duelo cargado de historia, orgullo y ambición. Ambos equipos llegan con argumentos sólidos y en un momento clave del semestre.

Por un lado, Atlético Nacional, bajo el mando de Diego Arias, vive un presente alentador: acumula siete fechas sin conocer la derrota, con cinco victorias y dos empates. El proceso del joven técnico comienza a tomar forma y, poco a poco, el equipo verdolaga se reencuentra con su identidad. En frente estará un Medellín sólido y confiado, que con Alejandro Restrepo al timón, se ha consolidado como el mejor equipo del año.

El DIM ya tiene asegurado su lugar en los cuadrangulares semifinales con 31 puntos. Nacional, en cambio, suma 28 unidades y necesita una victoria para sellar su clasificación. No obstante, el duelo tiene un condimento especial: el verde no gana un clásico paisa desde el 7 de octubre de 2022, cuando se impuso 3-2. Desde entonces, los rojos han tomado la delantera en la rivalidad con cuatro triunfos (incluido el recordado 0-5, del 3 de diciembre de 2023, en Envigado), mientras que cinco enfrentamientos terminaron empatados, el más reciente el pasado 7 de septiembre (3-3).

Para Diego Arias, este partido representa la prueba más exigente desde que asumió el cargo. El entrenador verdolaga lo afronta con una mezcla de serenidad y convicción: “Para mí, la táctica más importante es que hagamos lo que hagamos, lo hagamos juntos, con mucha determinación. Sentirnos felices de representar a nuestra hinchada en este partido, con toda la pasión”.

Arias, además, destacó la fortaleza colectiva de su grupo. “Confiamos en que tenemos un gran equipo, calidad individual y un trabajo colectivo que crece día a día. Llegamos con ilusión, con el deseo de ganar y seguir consolidando nuestro camino”.

La gran noticia para Nacional es el regreso de Alfredo Morelos, su goleador con cinco tantos en el torneo. El delantero había sido suspendido por dos semanas, pero el club solicitó al Comité Disciplinario de la Dimayor levantar parcialmente la sanción, amparándose en el artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que permite dicha medida si el jugador ya cumplió la mitad de la pena. La petición fue aceptada, y el “Búfalo” estará disponible para este partido crucial.

InfogrÃ¡fico
Por su parte, Medellín tendrá una baja sensible: Brayan León Muñiz, su máximo artillero en los últimos clásicos con ocho goles, no podrá jugar. Ante esto, Alejandro Restrepo evalúa variantes ofensivas y contempla a Luis “El Chino” Sandoval, Ménder García o Jáder Valencia como posibles acompañantes de Francisco Fydriszewski en el ataque.

El técnico rojo habló sobre la importancia de mantener la buena racha y seguir sumando en la tabla de reclasificación, además de celebrar el regreso de la hinchada visitante al estadio. “Es espectacular. Cada vez se ven menos clásicos con hinchadas de los dos equipos, y si tenemos esa posibilidad, hay que cuidarla. La invitación es a vivirlo en paz, a disfrutar del juego de dos equipos que entregan lo mejor que tienen”.

La historia también se juega en los números: Atlético Nacional domina el historial con 134 victorias, mientras que Medellín suma 97 triunfos y 108 empates completan la cuenta.

Este domingo, más que tres puntos, estarán en juego el orgullo de una ciudad dividida en colores, el liderazgo futbolístico de Antioquia y la pasión eterna de un clásico que, como pocos, encarna el alma del balompié colombiano.

