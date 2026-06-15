Bloqueada la Troncal del Caribe entre Magdalena y La Guajira por operación militar contra grupos armados

La Troncal del Caribe amaneció bloqueada este lunes festivo en varios puntos de los sectores de Marquetalia, Mendihuaca y Guachaca, dejando atrapados a cientos de viajeros, transportadores y turistas que se movilizaban entre Magdalena y La Guajira.

Según han reportado medios de comunicación locales, decenas de vehículos han permanecido detenidos durante horas bajo el sol. Algunos pasajeros caminan entre largas filas de buses y camiones buscando información sobre cuándo se reabrirá la carretera.

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El cierre se produjo en medio de un amplio operativo militar que comenzó hacia las 3:00 de la madrugada en zonas rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las Fuerzas Militares adelantan acciones contra estructuras armadas que tendrían presencia en el territorio.

Habitantes de las comunidades cercanas aseguran que durante varias horas escucharon fuertes detonaciones, sobrevuelos y movimientos de tropas. La situación generó temor entre familias campesinas que decidieron abandonar sus viviendas mientras avanzaban las operaciones.

Alex Pinzón, líder social de la Sierra Nevada de Santa Marta, aseguró en conversación con La FM que las comunidades de la parte alta de la región, especialmente en el sector de Quebrada del Sol y las veredas cercanas, en este momento están viviendo en zozobra debido a la cercanía de los operativos militares.