Toyota recupera su reinado en las 24 Horas de Le Mans

El Toyota Nº7 fue el coche ganador este domingo de la mítica cita de automovilismo de resistencia de las 24 Horas de Le Mans, por delante de un BMW y de otro Toyota, en un emocionante final que devolvió el reinado de la prueba a la marca japonesa. El trío de pilotos triunfador en el circuito de La Sarthe está compuesto por el británico Mike Conway, el japonés Kamui Kobayashi y el neerlandés Nyck de Vries. Su Hypercar japonés superó en 10 segundos al BMW Nº20 del neerlandés Robin Frijns, el alemán Rene Rast y el sudafricano Sheldon van der Linde, en la tercera etapa del Mundial de Automovilismo de Resistencia (WEC).

Los integrantes del Toyota que acabó en tercer lugar, el Nº8, eran el suizo Sébastien Buemi, el japonés Ryo Hirakawa y el neozelandés Brendon Hartley. Toyota triunfó cinco veces de manera consecutiva en las 24 Horas de Le Mans, entre 2018 y 2022, pero luego cedió los mandos de esta prueba a los Ferrari 499P, en los tres últimos años. “Ha sido muy duro, ¡pero lo hemos conseguido!”, celebraba en conferencia de prensa Kobayashi, de 39 años. Este año la marca nipona estaba decidida a recuperar el reinado y, como temían sus rivales, fue escondiendo sus cartas en el inicio de la semana, donde solo obtuvo el 14º y el 15º lugar en la sesión de clasificación.

Estrategia exitosa

Pero la estrategia terminó siendo exitosa, apoyándose en dos equipos homogéneos y compenetrados. Toyota ya triunfó este año en Ímola (Italia), en abril, y dio esta vez en Francia una master-class táctica después de que el sábado se diera la salida de la carrera poco después de las 16h00 (14h00 GMT) locales. Los dos Toyota TR010 con motor híbrido se detuvieron muy pronto para su primer avituallamiento, lo que les permitió salir de nuevo antes que el resto, evitando cualquier embotellamiento del pelotón, y disfrutando de una pista libre.

Gracias a esa estrategia fue remontando posiciones muy rápidamente y llegó al final en condiciones de pelear por la victoria. Cadillac, a la búsqueda de su primera victoria en Le Mans, y BMW, que el pasado mes ganó en la etapa de Spa-Francorchamps (Bélgica), eran adversarios sólidos y durante la carrera estuvieron intercambiando posiciones de cabeza en varias ocasiones, con Ferrari y Alpine en papeles más testimoniales. Lea también: Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari, tras dos años de sequía: lo hizo en el GP de Barcelona

La revancha de Nyck De Vries