Casemiro llegó al Inter Miami de Messi en medio de una investigación por presunta “manipulación”

El Inter Miami de Lionel Messi anunció este miércoles 22 de julio la llegada del veterano mediocampista brasileño y exjugador del Real Madrid, Casemiro, en un fichaje por el que la liga norteamericana (MLS) abrió una investigación por posible “manipulación”.
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Casemiro, que estaba sin equipo tras su salida del Manchester United, inicia una nueva etapa en la MLS como lugarteniente de Messi después de que ambos rivalizaran durante años en la liga española con los uniformes del Real Madrid y Barcelona.