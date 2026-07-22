Estas son las claves para entender el proyecto de ley que prohibiría el uso de redes sociales a menores de 16 años

Un grupo de congresistas radicó este miércoles un proyecto de ley que busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 16 años en Colombia. Esta iniciativa reabre el debate parlamentario sobre la regulación del entorno digital y la protección de la infancia.
La propuesta legislativa cuenta con el impulso y respaldo directo de los senadores Enrique Cabrales, Honorio Henríquez -recién electo presidente de la alta Cámara-, Juan Caicedo y el representante Jesús Lorduy. Los congresistas presentaron esta segunda radicación del proyecto como el cumplimiento de un compromiso asumido previamente con el país.
Sobre esto, Cabrales, quien radicó nuevamente el proyecto de ley, reafirmó su compromiso con esta iniciativa: “Lo prometimos y hoy cumplimos nuestra palabra. Volvemos a radicar este proyecto porque no podemos seguir siendo indiferentes mientras nuestros niños son víctimas del ciberacoso, la explotación sexual, la violencia digital y una creciente crisis de salud mental”.
Y agregó: “Las redes sociales no pueden seguir operando sin asumir ninguna responsabilidad. Si otros países ya están actuando para proteger a sus menores, Colombia también debe hacerlo. La protección de nuestros niños está por encima de cualquier interés económico”, afirmó el senador Enrique Cabrales.