Video | Futbolista juvenil del Pereira perdió su trabajo en una empresa por ir a jugar a Pasto y terminó expulsado

Carlos Vega, un juvenil del Deportivo Pereira, lloró con amargura cuando fue expulsado del partido entre su equipo y el Deportivo Pasto, válido por la fecha 18 del Clausura, que se disputó la noche del lunes en el estadio La Libertad de la capital de Nariño. Corría el minuto 13 del encuentro cuando, después de una entrada fuerte y un llamado del VAR al juez central José Ortiz, el defensor recibió la tarjeta roja. Apenas vio la sanción del árbitro se cubrió el rostro con la camiseta. Sus hombros se empezaron a mover rápido. Los sollozos se hicieron evidentes. Vega, quien hace parte del equipo sub-20 del elenco risaraldense, no solo lloraba por la frustración de quedarse fuera del partido. También pensaba en los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a ese encuentro, que su escuadra perdió 4-0.

¿Por qué Carlos Vega tuvo que buscar empleo en una empresa?

No les cumplieron. Por lo tanto, no jugaron. La solución de Álvaro López, propietario del equipo, fue poner a jugar a los futbolistas del plantel sub-20, que fueron eliminados del Torneo Nacional de la categoría de manera temprana. Por eso, muchos de los deportistas que hacen parte de esa plantilla no solo se dedican al fútbol. También tienen trabajos que les permitan ganarse la vida. Carlos Vega era uno de ellos. Hace un par de semanas el defensor pidió permiso para laborar en una empresa. Necesitaba el dinero que, en el Pereira, no le estaban dando. Hizo el proceso de selección. Quedó con un puesto. Pensaba en trabajar por lo que quedaba del año, mientras empezaban los preparativos para la próxima temporada. Sin embargo, la coyuntura que ocurrió con el equipo profesional cambió sus planes.

Fue uno de los convocados para el partido frente a Águilas Doradas. El día que se enteró, pidió permiso a su jefe en la empresa donde ingresó a trabajar. Se lo negaron. No obstante, jugó los 90 minutos en la derrota 1-5. Para el juego del lunes, el jugador pidió permiso en su lugar de labor. Tenía que hacer el viaje a Pasto. Le dijeron que no, que si lo hacía se quedaría sin empleo. Él fue.

Por eso el llanto desconsolado cuando lo expulsaron en Pasto. Ese fue el motivo por el cual Carlos Vega, uno de los juveniles que intentan salvar al Pereira de la crisis financiera que golpeó el rendimiento deportivo y la posibilidad de entrar a los cuadrangulares que en Risaralda le exigían al técnico venezolano Rafael Dudamel –quien tampoco está trabajando–, quedara lejos de volverse realidad.