Video | Futbolista juvenil del Pereira perdió su trabajo en una empresa por ir a jugar a Pasto y terminó expulsado

Carlos Vega, un juvenil del Deportivo Pereira, lloró con amargura cuando fue expulsado del partido entre su equipo y el Deportivo Pasto, válido por la fecha 18 del Clausura, que se disputó la noche del lunes en el estadio La Libertad de la capital de Nariño. Corría el minuto 13 del encuentro cuando, después de una entrada fuerte y un llamado del VAR al juez central José Ortiz, el defensor recibió la tarjeta roja.
Apenas vio la sanción del árbitro se cubrió el rostro con la camiseta. Sus hombros se empezaron a mover rápido. Los sollozos se hicieron evidentes. Vega, quien hace parte del equipo sub-20 del elenco risaraldense, no solo lloraba por la frustración de quedarse fuera del partido. También pensaba en los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a ese encuentro, que su escuadra perdió 4-0.