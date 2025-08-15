Carlos Cuesta, a un paso de regresar a Suramérica: Vasco da Gama sería su próximo destino

El defensor colombiano Carlos Cuesta está muy cerca de poner fin a su etapa en el fútbol turco y emprender una nueva aventura en Brasil.

El deportista que nació hace 26 años en Quibdó, Chocó, está a un paso de convertirse en refuerzo del Vasco de Gama tras su paso por el Genk de Bélgica y el Galatasaray, este último club al que llegó en 2024.

Exfigura en Atlético Nacional y con buenas actuaciones en el club belga, Cuesta, quien ha sido parte de la Selección Colombia de mayores, no contó con la suerte deseada en Turquía.

En apenas siete meses con el Galatasaray, el defensor tuvo poca continuidad, fue utilizado fuera de su posición natural y un error puntual lo dejó sin margen para recuperar la confianza del técnico Okan Buruk, quien ya le habría dejado claro que no entraba en sus planes para la temporada.

Varios clubes mostraron interés, pero el que más insistió fue Vasco da Gama. El conjunto brasileño habría presentado una primera oferta de 3,5 millones de euros, que fue rechazada por los turcos, quienes pedían 8 millones. Finalmente, parece que ambas partes llegaron a un acuerdo: Cuesta se irá por 6 millones de euros, correspondientes al 60% de sus derechos deportivos.

Según reveló el periodista turco Çağatay Çelik, el contrato incluye una cláusula por la que Vasco deberá pagar 2 millones de euros adicionales si el central disputa una cantidad determinada de partidos. En los próximos días, el defensor viajará a Río de Janeiro para someterse a exámenes médicos y oficializar su fichaje.

Cuesta se uniría a su compatriota Carlos Andrés Gómez, quien ya fue anunciado como nuevo jugador de Vasco Da Gama. El extremo llegó a préstamo por un año con opción de compra desde Rennes de Francia.