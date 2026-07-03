El Bayern Múnich confirmó dos refuerzos: conozca los nuevos compañeros de Luis Díaz

El Bayern Munich anunció este viernes el fichaje del joven internacional alemán Nathaniel Brown, de 23 años, que firma hasta 2031 procedente del Eintracht Fráncfort. “El Bayern es uno de los mejores clubes del mundo. Tener la oportunidad de jugar aquí significa muchísimo para mí y me llena de orgullo. Además, soy de Baviera, lo que hace que este paso sea todavía más especial”, declaró Brown, citado en un comunicado. El montante del traspaso no se ha hecho público, pero los medios alemanes indican que alcanza los 55 millones de euros (62,7 millones de dólares).

El lateral derecho ha completado dos temporadas en Fráncfort que le llevaron a ser convocado con la selección y a disputar como titular tres de los cuatro partidos de Alemania en el Mundial de Norteamérica 2026. Se trata del segundo fichaje anunciado este mercado por el Bayern, tras la llegada del internacional marroquí Ismael Saibari, anunciado el miércoles.

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