Medicina Legal identificó a 300 víctimas del terremoto; 22 son menores de edad

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó un nuevo balance sobre los cuerpos recibidos tras el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Según la entidad, a corte del 17 de agosto ha recibido 304 cuerpos, de los cuales ya identifico a 300 fallecidos tras el sismo. De esta cifra, 22 son menores de edad.

Asimismo, señaló que 293 cuerpos identificados ya fueron entregados a sus familiares, por lo que continúa en la publicación de los nombres, edades y ciudades de los demás para que sean encontrados por sus familias.

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Desde el Instituto se explicó que el proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio. Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira.

Del mismo modo, la entidad ha cifrado en 348 el número de personas reportadas como desaparecidas; 194 aparecieron vivos y 88 se encontraron sin vida.

El director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, señaló que “el Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso”.