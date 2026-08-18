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Medicina Legal identificó a 300 víctimas del terremoto; 22 son menores de edad

Las autoridades han ordenado no pasar a la fase de remoción de escombros hasta no tener toda la certeza de que no hay esperanza de encontrar sobrevivientes.

  • Medicina Legal está trabajando para garantizar el rigor técnico en la identificación de las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto. Fotos: Getty Images y Colprensa
    Medicina Legal está trabajando para garantizar el rigor técnico en la identificación de las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto. Fotos: Getty Images y Colprensa
Colprensa
hace 3 horas
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El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó un nuevo balance sobre los cuerpos recibidos tras el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Según la entidad, a corte del 17 de agosto ha recibido 304 cuerpos, de los cuales ya identifico a 300 fallecidos tras el sismo. De esta cifra, 22 son menores de edad.

Asimismo, señaló que 293 cuerpos identificados ya fueron entregados a sus familiares, por lo que continúa en la publicación de los nombres, edades y ciudades de los demás para que sean encontrados por sus familias.

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Desde el Instituto se explicó que el proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio. Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira.

Del mismo modo, la entidad ha cifrado en 348 el número de personas reportadas como desaparecidas; 194 aparecieron vivos y 88 se encontraron sin vida.

El director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, señaló que “el Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso”.

En esta misma línea, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, ha pedido a los alcaldes y gobernadores de los territorios afectados no comenzar la fase de remoción de escombros “hasta que se tenga la absoluta certeza de que no hay esperanza de encontrar supervivientes”.

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Según reportó, Pereira ya finalizó las labores de búsqueda y rescate, quedando la ciudad de Cali como la única ciudad con esperanzas de encontrar personas con vida bajo los escombros.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos cuerpos ha identificado Medicina Legal tras el terremoto del 10 de agosto?
Medicina Legal ha recibido 304 cuerpos y, al corte del 17 de agosto, ha identificado 300 fallecidos. Entre las víctimas identificadas hay 22 menores de edad.
¿Dónde se están entregando los cuerpos de las víctimas del terremoto?
Las entregas se realizan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio. En el caso de los cuerpos provenientes de Cali, la entrega se realiza en la Unidad Básica de Palmira.
¿Cuándo comenzará la remoción de escombros en las zonas afectadas?
Las autoridades pidieron no iniciar la remoción de escombros hasta tener certeza absoluta de que no existen posibilidades de encontrar sobrevivientes.

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