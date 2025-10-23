Brayan León repite en el once ideal de la Liga, el goleador del DIM sigue enchufado

La Dimayor entregó el once ideal de la fecha 16 y el delantero del DIM Brayan León volvió a aparecer entre los elegidos.
El goleador del Poderoso, que suma seis tantos en la Liga, fue seleccionado por su aporte en los goles y las asistencias para gol en el cuadro rojo.
Otro equipo antioqueño que repitió presencia en el once ideal fue Águilas Doradas, quien aportó a Juan Ávalo, quien asistió para el gol del triunfo y aportó 19 pases efectivos.