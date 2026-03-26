Bolivia logró el primer milagro: venció a Surinam y jugará la final del repechaje Mundial contra Irak

Hubo sufrimiento. En los minutos finales, la Selección de Bolivia terminó metida en el área que defendía, buscando contener el ímpetu del ataque de la Selección de Surinam, que buscaba empatar el encuentro de semifinal del repechaje internacional en el estadio BBVA de Monterrey, México. Lo consiguieron. A pesar de la insistencia de los surinameses, Bolivia se quedó con la victoria 2-1 y avanzó a la final de la repesca internacional al Mundial Norteamérica 2026. El elenco suramericano se impuso con anotaciones de Paniagua y Miguel Terceros. El 30 de marzo se enfrentará contra Irak en el último duelo para intentar volver a una Copa del Mundo después de 32 años.

¿Cómo fue la celebración?

Liam van Gelderen puso en ventaja a Surinam al minuto 48. Bolivia vino de atrás con goles de Moisés Paniagua, al 72’, y Miguel Terceros, al 79’ de penal. La victoria boliviana fue presenciada en vivo por 33.547 espectadores, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien además atestiguó el robusto operativo de seguridad desplegado en torno al estadio con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal. El imponente Gigante de Acero -así llaman en México al estadio del Monterrey- se conmovió hasta sus cimientos con la ilusión de los aficionados bolivianos que superaron notoriamente en cantidad y ánimo a los surinameses.

Las decepciones acumuladas durante tantos años se convirtieron en sentidas arengas, especialmente con el grito de las tres sílabas: “Bo bo bo, Li li li, Via via via”, el mismo que alentara a la generación que se clasificó por última vez al Mundial de 1994.

¿Cómo se dio la remontada de Bolivia?

Bolivia saltó al campo con 10 jugadores que no habían nacido cuando se jugó aquel lejano Mundial, salvo el portero Guillermo Viscarra, que a sus 33 años entonó el himno de su país con profunda emoción. Ambos equipos salieron a desempeñar el papel esperado. Bolivia a tratar de construir juego con sus mediocampistas liderados por Ramiro Vaca, pero sin claridad ni contundencia en la zona de defición. En la eliminatoria sudamericana, el equipo dirigido por Óscar Villegas apenas marcó 17 goles, menos de uno por partido.

La falta de pericia frente al marco quedó de manifiesto en el primer tiempo cuando Robson Matheus tuvo un mano a mano frente al portero Etienne Vaessen, pero ni él ni Enzo Monteiro pudieron embocar la pelota a escasos metros del arco. Surinam salió a protegerse con un muro de cinco defensas para lanzar despliegues ofensivos por los costados y luego buscar en el corazón del área a Joël Piroe, quien hizo su debut en selección a los 26 años, y estuvo errático frente al arco.