El Bayern vuelve y golea, ¿cómo le fue a Luis Díaz?

El Bayern Múnich consolidó su dominio absoluto en la Bundesliga al propinar una contundente goleada de 5-0 al Stuttgart como visitante. El equipo bávaro mantiene su racha invicta y se afianza como líder solitario del torneo con 37 puntos, resultado de 12 victorias y un solo empate.

En esta nueva exhibición de poder ofensivo, la estrella inglesa Harry Kane se robó el show con un espectacular hat-trick (goles en los minutos 65, 82 de penalti y 88), sumándose al tempranero tanto de Konrad Laimer (10’).

Díaz, pieza clave pese a la amarilla

El extremo colombiano, cuyo nombre sigue siendo fundamental en el andamiaje del equipo dirigido por Vincent Kompany, jugó los 90 minutos y demostró su importancia en la construcción del juego ofensivo.