Caso Miguel Uribe: Fiscalía denuncia amenazas contra los investigadores

La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay enfrenta un nuevo obstáculo: el equipo de fiscales encargado del caso ha recibido amenazas, en medio de avances clave para esclarecer el crimen.
La advertencia fue hecha por la fiscal general Luz Adriana Camargo durante un acto público de rendición de cuentas en Bogotá, donde señaló que las intimidaciones son “preocupantes” y estarían relacionadas con los progresos de la investigación.
El equipo investigador, liderado por la fiscal Elsa Reyes, habría logrado consolidar elementos que apuntan a la estructura criminal detrás del ataque ocurrido el 7 de junio de 2025. Ese día, Uribe Turbay fue asesinado en un parque de la capital, en un hecho que conmocionó al país.