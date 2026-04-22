x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Con goles de Harry Kane y Luis Díaz, el Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa Alemana: vea las anotaciones

El Bayern Múnich selló su paso a la final de la Copa de Alemania tras vencer 2-0 al Leverkusen, con un gol decisivo de Luis Díaz en el cierre del partido. El colombiano fue clave en una victoria que acerca a los bávaros a un nuevo título.

  • Luis Díaz puso el 2-0 a favor del Bayern de Múnich en la semifinal de la Copa de Alemania ante el Leverkusen. FOTO: GETTY
    Luis Díaz puso el 2-0 a favor del Bayern de Múnich en la semifinal de la Copa de Alemania ante el Leverkusen. FOTO: GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El Bayern Múnich volvió a demostrar su jerarquía en el fútbol alemán al clasificarse a la final de la Copa de Alemania tras imponerse 2-0 al Bayer Leverkusen en una semifinal cargada de intensidad.

El conjunto bávaro selló su victoria en los minutos finales gracias a un gol del colombiano Luis Díaz, quien apareció en el momento decisivo para asegurar el resultado. Previamente, el inglés Harry Kane había abierto el marcador al minuto 22, consolidando el dominio del Bayern durante gran parte del encuentro.

Con este triunfo, el Bayern Múnich confirma su condición de favorito en el torneo. No solo alcanza una nueva final, sino que además busca volver a levantar un trofeo que le ha sido esquivo desde la temporada 2019/20, cuando precisamente derrotó al Leverkusen en la definición. Cabe recordar que el club bávaro es el máximo ganador histórico de la competición, con 20 títulos en su palmarés.

El formato de la Copa de Alemania mantiene su característica de eliminación directa a partido único, lo que añade un alto grado de tensión y competitividad en cada fase. El rival del Bayern en la gran final se definirá en el duelo entre el Stuttgart y el Friburgo, programado para este jueves.

Por su parte, Luis Díaz continúa destacándose en el certamen. El colombiano llega a la final con cinco partidos disputados en la presente edición, en los que ha marcado tres goles: uno frente al Colonia, otro ante el Leipzig y el más reciente en esta semifinal contra el Leverkusen. Su rendimiento lo consolida como una pieza clave en el esquema ofensivo del Bayern y como uno de los jugadores a seguir en la definición del título.

Temas recomendados

Bayern Múnich
Futbolistas en el exterior
Copa de Alemania
alemania
Luis Díaz
Harry Kane
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos