Con goles de Harry Kane y Luis Díaz, el Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa Alemana: vea las anotaciones

El Bayern Múnich volvió a demostrar su jerarquía en el fútbol alemán al clasificarse a la final de la Copa de Alemania tras imponerse 2-0 al Bayer Leverkusen en una semifinal cargada de intensidad. El conjunto bávaro selló su victoria en los minutos finales gracias a un gol del colombiano Luis Díaz, quien apareció en el momento decisivo para asegurar el resultado. Previamente, el inglés Harry Kane había abierto el marcador al minuto 22, consolidando el dominio del Bayern durante gran parte del encuentro.

Con este triunfo, el Bayern Múnich confirma su condición de favorito en el torneo. No solo alcanza una nueva final, sino que además busca volver a levantar un trofeo que le ha sido esquivo desde la temporada 2019/20, cuando precisamente derrotó al Leverkusen en la definición. Cabe recordar que el club bávaro es el máximo ganador histórico de la competición, con 20 títulos en su palmarés.