Bayern, con el tridente Díaz, Kane y Olise, a las puertas de un récord histórico en la Bundesliga

Que el Bayern de Múnich tenga en la actualidad al mejor tridente del mundo, en el que orgullosamente aparece Luis Díaz como uno de los protagonistas, es motivo de satisfacción y esperanza para el fútbol colombiano que retornará a la Copa del Mundo de la FIFA. Las cifras, resaltadas por la cuenta de X Invictos (@InvictosSomos), dan cuenta del poderío del equipo alemán: el inglés Harry Kane suma 49 goles y 5 asistencias en 41 partidos; el guajiro Luis Díaz aporta 23 goles y 15 asistencias en 40 partidos; y el francés Michael Olise registra 16 goles y 25 asistencias en 41 compromisos. Entre los tres suman 88 anotaciones en la temporada y su club continúa haciendo historia. Lea aquí: Además de Luis Díaz, estos colombianos también saben lo que es marcarle al Real Madrid Bayern acaba de ganarle al Real Madrid por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, en el juego de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones; es líder sólido de la Bundesliga, semifinalista de la DFB Pokal y campeón de la Supercopa de Alemania. Méritos suficientes para catalogarlo, hoy por hoy, como el equipo más efectivo del mundo.

¿Cuál es el récord que busca batir el Bayern?

El “Gigante de Baviera”, como también se le conoce, tendrá este sábado (9:30 a. m., hora de Colombia) la posibilidad de establecer un nuevo récord en la liga alemana en su visita al FC St. Pauli por la fecha 29: superar los 100 goles que acumula en el torneo local. Con el próximo tanto, el conjunto que dirige Vincent Kompany, tal como lo reseña la página oficial del club, “igualaría el récord histórico de 101 goles en una sola temporada, una cifra que solo el propio Bayern había alcanzado hasta ahora en 1971/72”.

Las probabilidades de que este hecho se concrete son amplias, pues como menciona el artículo, el último partido de Bundesliga en el que el Bayern no marcó fue hace más de un año (0-0 en febrero de 2025 ante el Bayer 04 Leverkusen). En la visita a Hamburgo también está al alcance otra plusmarca: en el presente torneo, “Bayern ha marcado al menos dos goles en 26 de 28 partidos, y en 22 de ellos incluso hizo tres o más”. Eso también iguala un récord de la competición que solo el propio club había logrado la temporada anterior. A pesar de que el campeonato alemán aún está en juego, el equipo de Luis Díaz realiza su tercera mejor campaña histórica. Tiene 73 puntos en 28 juegos, solo superados por los que había conseguido en 2013/14 (78 puntos) y 2012/13 (75).

¿Estará Lucho en la gesta?