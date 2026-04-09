Bayern, con el tridente Díaz, Kane y Olise, a las puertas de un récord histórico en la Bundesliga

Que el Bayern de Múnich tenga en la actualidad al mejor tridente del mundo, en el que orgullosamente aparece Luis Díaz como uno de los protagonistas, es motivo de satisfacción y esperanza para el fútbol colombiano que retornará a la Copa del Mundo de la FIFA.
Las cifras, resaltadas por la cuenta de X Invictos (@InvictosSomos), dan cuenta del poderío del equipo alemán: el inglés Harry Kane suma 49 goles y 5 asistencias en 41 partidos; el guajiro Luis Díaz aporta 23 goles y 15 asistencias en 40 partidos; y el francés Michael Olise registra 16 goles y 25 asistencias en 41 compromisos. Entre los tres suman 88 anotaciones en la temporada y su club continúa haciendo historia.
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Bayern acaba de ganarle al Real Madrid por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, en el juego de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones; es líder sólido de la Bundesliga, semifinalista de la DFB Pokal y campeón de la Supercopa de Alemania. Méritos suficientes para catalogarlo, hoy por hoy, como el equipo más efectivo del mundo.