Cristian Mungiu gana su segunda Palma de Oro en Cannes con “Fjord” sobre polarización

El rumano Cristian Mungiu se alzó este sábado en Cannes con su segunda Palma de Oro por “Fjord”, una reflexión sobre la polarización de las sociedades contemporáneas, en una ceremonia que también distinguió al dúo español “queer” los Javis.

“Fjord” cuenta la historia de una familia evangélica ultrarreligiosa que se instala en un pequeño pueblo noruego. Todo parece ir bien hasta que las autoridades empiezan a cuestionar la educación estricta que reciben los cinco niños, criados lejos de YouTube, los videojuegos y los celulares.

“Lo que siento es que las sociedades de hoy están fracturadas, radicalizadas. Y esta película también es un compromiso contra cualquier forma de integrismo”, dijo el cineasta rumano al recibir la recompensa de manos de la actriz Tilda Swinton.

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“Es un mensaje a favor de la tolerancia, de la inclusión, de la empatía. Son términos magníficos que todos apreciamos, pero hay que aplicarlos más a menudo”, añadió el director, que ganó su primera palma en 2007 con “4 meses, 3 semanas, 2 días”.

La cinta está protagonizada por la estrella noruega Renate Reinsve y el estadounidense Sebastian Stan.

“Que las masacres cesen”

El Gran Premio, el segundo en importancia en el palmarés, fue para “Minotaur”, del director ruso en el exilio Andrey Zvyagintsev, sobre un empresario sin escrúpulos que descubre que su esposa le es infiel, con la guerra de Rusia en Ucrania como telón de fondo.

En su discurso de agradecimiento, el cineasta urgió al presidente ruso, Vladímir Putin, a poner fin a la guerra. “Millones de personas a un lado y otro de la línea del frente solo sueñan con una cosa: que las masacres cesen”, dijo en ruso.

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“La única persona que puede poner fin a esta carnicería es el presidente de la Federación Rusa. Ponga fin a esta matanza, el mundo entero lo espera”, clamó.

El dúo español Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, ganaron el galardón a la mejor dirección por “La bola negra”, ex aequo con el realizador polaco Pawel Pawlikowski por “Fatherland”.

“La película habla de humanidad, de ver al otro como un ser humano”, dijo Calvo al recoger el galardón sobre este drama histórico que entrelaza la vida de tres homosexuales en tres épocas diferentes.