Barcelona femenino sigue haciendo historia: conquistó su cuarta Champions League tras vencer 4-0 a Lyon en Oslo

El FC Barcelona femenino sigue haciendo historia. Conquistó su cuarta Champions League en su palmarés al derrotar 4-0 al Lyon francés en la final, este sábado 23 de mayo en Oslo, reconquistando un trono que había abandonado hace un año al caer con el Arsenal.
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La polaca Ewa Pajor fue la gran artífice de este título, firmando los dos primeros tantos de las azulgranas (minutos 55’ y 69’), lo que le permitió acabar además como máxima anotadora de esta edición, con un total de 11 dianas, mientras que Salma Paralluelo (90’, 90+3’) selló la goleada cuando ya todo estaba decidido.