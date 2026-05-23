Campañas han postulado más de 191.000 testigos electorales para las elecciones, ¿hasta cuándo hay plazo?

Al menos 191.069 ciudadanos han sido registrados como testigos electorales por parte de las campañas, a menos de 36 horas del cierre de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales para los comicios de presidente y vicepresidente de la República.

Así lo precisó este sábado el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras advertir que aún faltan por cubrir más de 10.000 mesas de votación de las 118.346 dispuestas en el territorio nacional.

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La autoridad electoral señaló que una de las campañas concentra la mayor parte de la postulación con un total de 96.863 testigos, lo que le permite un cubrimiento del 76% de las mesas.

Sin embargo, hizo un llamado urgente a las agrupaciones políticas para acelerar la inscripción de vigilantes de mesa antes del cierre oficial de la plataforma, previsto para este domingo 24 de mayo a las 11:59 p.m.

“La presencia de testigos electorales en las mesas es fundamental para fortalecer la transparencia, la vigilancia y las garantías del proceso democrático, por lo que se invita a continuar con la postulación de ciudadanos antes del cierre oficial de la plataforma, el próximo domingo 24 de mayo, a las 11:59 p.m.”, dijo CNE.

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Confirmó además la continuidad del “Plan Padrino” hasta el cierre de la herramienta tecnológica y reiteró los canales de atención dispuestos para atender inquietudes y brindar soporte técnico con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura de mesas con vigilancia activa durante la jornada electoral.