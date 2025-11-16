Lorenzo fue claro: “Colombia debe ser más contundente y aprender a jugar sin James Rodríguez y Luis Díaz”

El nuevo examen que tuvo la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda, equipo que ya está clasificado para el Mundial, dejó importantes conclusiones al cuerpo técnico que encabeza Néstor Lorenzo, al que solo le resta el partido del próximo martes (8:00 p.m.) ante Australia para cerrar el año. Las principales, que Gustavo Puerta, Johan Carbonero, Jorge Carrascal y Yáser Asprilla tienen grandes opciones de asegurar cupos en la lista definitiva que irá, dentro de siete meses, a la Copa Mundo de Norteamérica 2026.

Otros dos jugadores que tuvieron minutos, el arquero Álvaro Montero y el zaguero central Carlos Cuesta, también le cumplieron al estratega, pero no en la misma medida, y deberán trabajar fuerte en lo que resta del proceso de preparación para ratificarse. Cuesta cumplía buena labor, pero sufrió un trauma en una mano y fue sustituido en la etapa complementaria. Después de un comienzo arrollador de la Tricolor en la etapa inicial y parte de la complementaria, cuando estuvo por encima en el marcador tras el gol de media distancia de Puerta a los tres minutos, el equipo colombiano pagó caro la falta de definición y se complicó al permitir el empate, a los 80 minutos, de los oceánicos. Todo apuntaba a un empate que dejaba un sinsabor entre los cerca de 20.000 aficionados que asistieron al Chase Stadium (casa del Inter Miami), en Fort Lauderdale (Florida), pero en el epílogo del juego apareció la cuota goleadora de Carbonero para sentenciar el 2-1 definitivo. Lea aquí: Colombia venció a Nueva Zelanda en Estados Unidos con tantos de Gustavo Puerta y Johan Carbonero

Luis Díaz, extremo izquierdo de la Selección Colombia, en el duelo ante Nueva Zelanda. FOTO CORTESÍA FCF

Con este resultado, Lorenzo llegó a un invicto de 17 encuentros amistosos entre el 5 de junio de 2022 cuando le ganó 1-0 a Arabia Saudita, y la victoria de este sábado en la que el plantel inició con Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, quien regresó y ratificó que es una ficha clave en el equipo; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

El balance de Néstor Lorenzo