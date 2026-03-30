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Las bajas que tendrá Atlético Nacional para enfrentar a Cúcuta este miércoles

El equipo antioqueño viene de ganar como visitante 2-1 ante Pasto. Lidera la Liga Betplay 1-2026.

  • Atlético Nacional, con varias bajas, se prepara para un gran desafío ante Cúcuta, 16° en el torneo con 11 puntos. FOTO X-ATLÉTICO NACIONAL
    Atlético Nacional, con varias bajas, se prepara para un gran desafío ante Cúcuta, 16° en el torneo con 11 puntos. FOTO X-ATLÉTICO NACIONAL
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Atlético Nacional logró un valioso triunfo (2-1) ante Pasto como visitante en Nariño el pasado domingo, lo que le significó consolidarse en el liderato de la Liga Betplay 1-2026 y, de paso, asegurar el cupo a los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano con 13 fechas que ha disputado.

Con esa tranquilidad, luego de un semestre difícil en el que fue eliminado de Copa Sudamericana y ha sufrido ausencias de varios jugadores por lesiones o sanciones, el técnico Diego Arias deberá empezar a idear una nueva estrategia para el partido que se viene y mantener esa buena regularidad en el grupo, más allá de que tendrá nuevas bajas para el siguiente juego ante Cúcuta, este miércoles en el estadio Atanasio Girardot desde las 8:30 de la noche.

Lea: Pese a su juventud, Juan Manuel Rengifo les da ejemplo a los referentes de Nacional

Los hombres que no podrán jugar esta vez, por acumulación de tarjetas amarillas, serán los laterales Andrés Felipe Román y Milton Casco, el creativo Edwin Cardona y el delantero Alfredo Morelos, quien suma nueve goles y está a uno del máximo anotador del certamen, Andrey Estupiñán, del Pasto.

Entre tanto, hay otros cuatro hombres que tampoco estarían a disposición del cuerpo técnico del conjunto verde, como sucedió ante el elenco volcánico.

Ellos son Juan Manuel Zapata, quien sufre lesión en el isquiotibial del muslo derecho y empezaría trabajos de campo este miércoles; William Tesillo, con una contusión en rodilla derecha; Simón García, que tiene una lesión en el aductor del muslo derecho; y Juan Bauzá, con una tendinopatía patelar de la rodilla derecha y solo este martes comenzará trabajos con el grupo, según dio a conocer Atlético Nacional.

Siga leyendo: “No hemos ganado nada todavía”: Diego Arias y Edwin Cardona, en sintonía tras el triunfo de Nacional en Pasto

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 1-2026

El cuadro paisa comanda la Liga con 30 puntos, seguido por Pasto (27), Junior (25), Caldas (24), Tolima (23), América (21), Internacional de Bogotá (21) y Millonarios (20), que completan el grupo de los ocho equipos parcialmente clasificados a la siguiente instancia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora juega Nacional vs. Cúcuta hoy?
El partido se disputará este miércoles 1 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana).
¿Por qué no juegan Cardona y Morelos en el próximo partido?
Ambos jugadores, junto a los laterales Román y Casco, se encuentran suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas tras el reciente partido ante el Deportivo Pasto.
¿Cuántos puntos tiene Nacional en la tabla de posiciones?
Atlético Nacional es el líder solitario de la Liga Betplay con 30 puntos en 13 fechas, asegurando ya su presencia en los cuadrangulares semifinales de manera anticipada.

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