¿La desconcentración castigó a Colombia? La autocrítica de Daniel Muñoz tras la derrota ante Croacia

El ciclo de la Selección Colombia en 2026 inició con un revés que encendió las alarmas sobre la atención en los momentos críticos, a pocos meses de comenzar el Mundial de Norteamérica, que se llevará a cabo precisamente en México, Estados Unidos y Canadá. Le puede interesar: Mbappé aseguró que “estará listo” para enfrentar a Colombia tras volver al gol con Francia: “Siempre quiero jugar” Después del primer amistoso del año, disputado este jueves 26 de marzo en Orlando, Florida, como preparación para la Copa del Mundo, que comenzará en junio, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo cayó 2-1 ante Croacia y dejó varias dudas. El encuentro dejó un sinsabor por la forma en que se escapó el resultado, sobre todo porque Colombia empezó ganando. Por eso, en un análisis que hizo en zona mixta Daniel Muñoz, lateral derecho del equipo, este asumió con rigor técnico y personal tras el pitazo final.

El peso de los detalles: un empate que frenó el impulso

Para Muñoz, tras una conversación con los medios, el balance del juego no se limitó al marcador, sino a la jerarquía de los rivales europeos frente a los parpadeos defensivos. El defensor reconoció que, aunque el grupo logró someter a su oponente por tramos, la efectividad croata fue implacable. “Tuvimos pasajes del partido que lo hicimos muy bien, que nos hicimos al partido. Son rivales que en pelota quieta o en un remate no te perdonan, son detalles que hay que ajustar, que no pueden volver a pasar y que al final, en una Copa del Mundo o en una Copa América, te dejan fuera de instancias finales”, explicó el jugador.

James Rodríguez fue titular y capitán de la Selección Colombia ante Croacia. FOTO: Getty

La Selección Colombia experimentó una montaña rusa emocional durante el compromiso. Justo cuando el equipo parecía haber encontrado su mejor versión sobre el césped, llegó la respuesta inmediata del conjunto balcánico, un golpe que alteró el desarrollo del juego. Según Muñoz, el momento del empate fue el punto de inflexión donde se perdió el control del trámite: “Cuando marcamos y cuando mejor nos estábamos acomodando, ellos marcaron también y por ahí se empezaron a meter un poco, ya vimos la jugada del gol en pelota quieta y ellos tomaron mucha más confianza”.

Responsabilidad en el juego aéreo: la eficacia y estado físico

El segundo gol croata puso en evidencia una debilidad conocida pero no resuelta en esta ocasión: la defensa de los centros y el posicionamiento en el área. Muñoz no eludió la responsabilidad compartida por el error que selló la derrota, señalando que el exceso de confianza o la falta de rigor terminaron por costar el partido. “Sabíamos el poderío que ellos tienen en el aire, sabíamos que teníamos que estar concentrados. Son pequeños detalles, al final somos seres humanos y al final te pueden pasar. Hay que tomar más atención, más responsabilidad y al final marcar la diferencia porque sino pasa lo que nos pasó hoy”, sentenció.

Momento del gol final de Croacia a Colombia. FOTO: Getty

Pese al resultado negativo, el lateral rescató la capacidad de generación de juego del equipo de Lorenzo, aunque admitió que la falta de puntería fue determinante. Para el antioqueño, el problema no radica en el volumen ofensivo. “Cuando pierdes y no se generan opciones de gol, es preocupante, pero Colombia es una selección que sale, que propone y tiene opciones de gol. Hoy no estuvimos finos adelante y al final terminamos perdiendo en una pelota quieta”, detalló.

Colombia perdió 2-1 ante Croacia y Jhon Arias fue el que marcó por la selección nacional. FOTO: Getty