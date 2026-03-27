¿La desconcentración castigó a Colombia? La autocrítica de Daniel Muñoz tras la derrota ante Croacia

El ciclo de la Selección Colombia en 2026 inició con un revés que encendió las alarmas sobre la atención en los momentos críticos, a pocos meses de comenzar el Mundial de Norteamérica, que se llevará a cabo precisamente en México, Estados Unidos y Canadá.
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Después del primer amistoso del año, disputado este jueves 26 de marzo en Orlando, Florida, como preparación para la Copa del Mundo, que comenzará en junio, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo cayó 2-1 ante Croacia y dejó varias dudas.
El encuentro dejó un sinsabor por la forma en que se escapó el resultado, sobre todo porque Colombia empezó ganando. Por eso, en un análisis que hizo en zona mixta Daniel Muñoz, lateral derecho del equipo, este asumió con rigor técnico y personal tras el pitazo final.