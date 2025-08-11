¡Todo o nada! Nacional enfrenta a Sao Paulo con la historia y la hinchada de su lado

A Atlético Nacional le llegó la hora de la verdad. Este martes, desde las 7:30 p.m., el Atanasio Girardot será el escenario de un desafío que trasciende lo deportivo: el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el histórico Sao Paulo. El equipo verde, consciente de la magnitud de la cita, buscará aprovechar el respaldo de su gente para conseguir una victoria que le permita viajar al Morumbí con una ventaja sólida o, al menos, con una mínima diferencia que lo mantenga en carrera.
