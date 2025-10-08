x

Nacional, con Marlos Moreno habilitado, buscará dar el golpe en Manizales para llegar a semifinales de Betplay, ¿a qué hora?

El cuadro verde visita a Once Caldas en el estadio Palogrande (7:30 p.m.), en la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay 2025.

  • A pesar de haber sido expulsado ante Quindío, Marlos Moreno jugaría en Manizales por presencia de Simón García en la sub-20. FOTO mANUEL Saldarriaga
Brandon Martínez González
Deportes

08 de octubre de 2025
bookmark

En la interna de Atlético Nacional están convencidos de que tienen “la obligación de ser campeones de todos los todos los torneos que juguemos”. Lo dicen los directivos y lo replican, cada que pueden, los futbolistas del plantel profesional.

Antes del duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay contra Once Caldas, que se disputa este jueves en el estadio Palogrande de Manizales (7:30 p.m.), el encargado de expresar esas palabras fue el extremo Andrés Sarmiento, quien ha sido titular en casi todos los partidos que el cuadro verde ha disputado en el segundo torneo en importancia de nuestro país.

El cuadro paisa, dirigido por Diego Arias, técnico interino después de la salida de Javier Gandolfi del banquillo verde que parece se quedará hasta diciembre de este año en el cargo, eliminó al Cúcuta Deportivo y Deportes Quindío en las dos rondas previas de esta edición de la Copa.

Con eso, han dado pasos firmes hacia la defensa del título que consiguió en 2024. Nacional es el vigente campeón de la Copa. En la final del año pasado, disputada en diciembre, venció al América de Cali y llegó a siete campeonatos. Es el club más ganador de la historia de este torneo.

Antes fue campeón en las ediciones de 2012, 2013, 2016, 2018, 2021 y 2023. Ahora, en un año lleno de altibajos, el elenco verdolaga espera ratificar su dominio en la Copa.

¿Cómo le ha ido a Once Caldas en sus últimos partidos?

Sin embargo, hacerlo no será fácil. Once Caldas, equipo que llegó hasta cuartos de final de la Sudamericana de este año, busca ganar el título de la Copa para regresar, el próximo año, a “La Otra Mitad de la Gloria”. Para lograrlo, espera sacar un buen resultado en el estadio Palogrande, donde últimamente ha goleado a sus visitantes.

Por Copa Betplay, por ejemplo, venció al Deportivo Pasto 4-0 en el duelo de vuelta de los octavos de final el pasado primero de octubre. Antes vencieron 6-2 a Chicó por Liga. “Sabemos que ellos saldrán a buscar el juego. Será un partido intenso, duro. Además, la cancha de Manizales es complicada. Sin embargo, trabajaremos para hacer lo mejor posible y llevarnos el resultado”, concluyó Sarmiento.

El futbolista de Luraco, Atlántico, podría ser titular. Sin embargo, en el grupo de viajeros del cuadro verde a la capital de Caldas también está Marlos Moreno, habitual extremo por izquierda, quien podría ser habilitado para el juego contra el cuadro albo, a pesar de resultar expulsado en la vuelta de octavos de final contra Quindío, porque Simón García está en la Selección Colombia sub-20 que disputa el Mundial de Chile.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Atlético Nacional
Once Caldas
Liga BetPlay
Copa BetPlay
Colombia
Caldas
Manizales
Marlos Moreno
