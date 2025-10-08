Nacional, con Marlos Moreno habilitado, buscará dar el golpe en Manizales para llegar a semifinales de Betplay, ¿a qué hora?

En la interna de Atlético Nacional están convencidos de que tienen “la obligación de ser campeones de todos los todos los torneos que juguemos”. Lo dicen los directivos y lo replican, cada que pueden, los futbolistas del plantel profesional. Antes del duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay contra Once Caldas, que se disputa este jueves en el estadio Palogrande de Manizales (7:30 p.m.), el encargado de expresar esas palabras fue el extremo Andrés Sarmiento, quien ha sido titular en casi todos los partidos que el cuadro verde ha disputado en el segundo torneo en importancia de nuestro país.

Antes fue campeón en las ediciones de 2012, 2013, 2016, 2018, 2021 y 2023. Ahora, en un año lleno de altibajos, el elenco verdolaga espera ratificar su dominio en la Copa.

¿Cómo le ha ido a Once Caldas en sus últimos partidos?

Sin embargo, hacerlo no será fácil. Once Caldas, equipo que llegó hasta cuartos de final de la Sudamericana de este año, busca ganar el título de la Copa para regresar, el próximo año, a “La Otra Mitad de la Gloria”. Para lograrlo, espera sacar un buen resultado en el estadio Palogrande, donde últimamente ha goleado a sus visitantes.

Por Copa Betplay, por ejemplo, venció al Deportivo Pasto 4-0 en el duelo de vuelta de los octavos de final el pasado primero de octubre. Antes vencieron 6-2 a Chicó por Liga. “Sabemos que ellos saldrán a buscar el juego. Será un partido intenso, duro. Además, la cancha de Manizales es complicada. Sin embargo, trabajaremos para hacer lo mejor posible y llevarnos el resultado”, concluyó Sarmiento.