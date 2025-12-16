Video | Así fue el banderazo de los hinchas de Nacional en Guarne antes de la final de Copa

Falta poco para la final de Copa BetPlay más tensionante de los últimos años. No solo está en juego el título del torneo. Tampoco el cupo a la Copa Sudamericana del otro año que, por norma, gana el campeón. En el partido que se disputará el miércoles en el Atanasio Girardot (7:30 p.m.), también está en juego el honor, la tranquilidad o el desasosiego de las hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín.
Como manifestó el técnico y analista antioqueño Juan José Peláez en charla con este diario: es más lo que se pierde, que lo que se gana. Me explico: ninguno de los dos equipos necesita, en teoría, ganar el torneo para asegurar su participación en torneo internacional. Ya el DIM tiene fijo su cupo en la fase previa de la Libertadores. Nacional, por su parte, aseguró, mínimo, disputar la Sudamericana vía reclasificación.