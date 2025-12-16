x

Video | Así fue el banderazo de los hinchas de Nacional en Guarne antes de la final de Copa

La reunión de aficionados se dio durante el entrenamiento del cuadro verde en la jornada de este martes.

  Los aficionados del cuadro verde se instalaron sobre la autopista Medellín-Bogotá, para cantarle a sus jugadores en la sede de Guarne. Foto: tomada del x de @nacionaloficial
    Los aficionados del cuadro verde se instalaron sobre la autopista Medellín-Bogotá, para cantarle a sus jugadores en la sede de Guarne. Foto: tomada del x de @nacionaloficial
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

16 de diciembre de 2025
Falta poco para la final de Copa BetPlay más tensionante de los últimos años. No solo está en juego el título del torneo. Tampoco el cupo a la Copa Sudamericana del otro año que, por norma, gana el campeón. En el partido que se disputará el miércoles en el Atanasio Girardot (7:30 p.m.), también está en juego el honor, la tranquilidad o el desasosiego de las hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Como manifestó el técnico y analista antioqueño Juan José Peláez en charla con este diario: es más lo que se pierde, que lo que se gana. Me explico: ninguno de los dos equipos necesita, en teoría, ganar el torneo para asegurar su participación en torneo internacional. Ya el DIM tiene fijo su cupo en la fase previa de la Libertadores. Nacional, por su parte, aseguró, mínimo, disputar la Sudamericana vía reclasificación.

El torneo, además, no da réditos económicos al cuadro que lo gane. Sin embargo, hay mucho en juego. No es un partido cualquiera, sino un clásico. Ninguna hinchada lo quiere perder. Los futbolistas tampoco. Si el Medellín gana, volverá a levantar un trofeo después de casi cinco años (la última vez fue en febrero del 2021, cuando ganaron la Copa del 2020).

Si Nacional se impone, logrará retener el título que consiguió en 2023 y 2024. Los verdes son los vigentes bicampeones de la Copa. Ese torneo sería el único que podría alcanzar esta temporada, en la que no tuvo buenos resultados ni en la Copa Libertadores, ni en los torneos Apertura y Clausura de la Liga.

¿Cómo fue el banderazo de los hinchas de Nacional?

Los hinchas del cuadro verde saben de la importancia de este partido. El elenco que pierda la final tendrá que lidiar con la “mufa” del rival por haber caído en un partido importante. Si es Nacional el ganador, los hinchas del Medellín se defenderán con el título que consiguieron en la final de Liga del Apertura de 2004.

Si los rojos pierden, los verdolagas seguro sacarán en cara que ganaron esta final y hablarán de algo relacionado con la serie de duelos definitivos que han perdido en los últimos años. Por todo eso, la afición de Nacional le ha brindado todo su apoyo a los futbolistas.

En la mañana de este martes, durante el último entrenamiento que tuvieron la sede de Guarne, los aficionados le hicieron un banderazo para brindarle apoyo a los jugadores. Estos correspondieron con cariño: cuando vieron las banderas colgadas, a las personas saltando, cantando sobre la autopista Medellín-Bogotá, se acercaron.

Bajaron una bandera de “Los del sur”, con la que se tomaron una foto. Se llenaron de la buena energía de sus aficionados, que pedían el título. Por el lado de El Poderoso, entre tanto, no hubo esos actos porque, después de perder la final contra de Liga contra Junior en el Clausura del 2023, decidieron que no volverían a hacerlo.

